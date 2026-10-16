El entrenador del Hajduk Split, Gonzalo García: «Quiero pedir disculpas al Ajax»

Hajduk Split se ha disculpado en varias ocasiones por los incidentes ocurridos durante el partido de la Conference League del jueves por la noche contra el Ajax (2-1). Las disculpas se deben a lo sucedido en el minuto 75.

El Ajax ya se encontraba por detrás en el marcador en la primera parte en Split. Abdoulie Sanyang abrió el marcador en el minuto 37 tras una gran jugada.

En la segunda parte, el Ajax mejoró. Davy Klaassen remató de forma brillante un centro de Thilo Kehrer para poner el 1-1.





El empate duró poco en Croacia. Un mal pase de Jofre Torrents permitió a Hajduk Split recuperar la ventaja dos minutos después por medio de Marin Soticek.





En el minuto 75, el partido tuvo que interrumpirse. Los aficionados de Hajduk Split encendieron fuegos artificiales de forma masiva porque el núcleo duro de la afición del club cumple 75 años.

Durante un tiempo no se veía nada, por lo que el árbitro decidió detener temporalmente el partido. Hajduk se avergüenza de lo ocurrido en las gradas.

El entrenador Gonzalo García ya pidió disculpas al Ajax y a la UEFA en su comparecencia ante la prensa tras el encuentro. Poco después, Hajduk también publicó un comunicado en los canales oficiales del club.

«Queremos pedir disculpas a la UEFA y al cuerpo técnico y los jugadores del Ajax, que presenciaron unos hechos por los que no queremos ser recordados en Europa».

«El club hizo todo lo que podía y debía hacer, conforme a la normativa de la UEFA», continúa el comunicado. «A pesar de todos nuestros esfuerzos, ocurrió algo de lo que no estamos orgullosos, pero, aun así, como club queremos asumir la responsabilidad».