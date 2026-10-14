El entrenador del Galatasaray se rinde: ¡los jugadores del Barcelona son máquinas!

Okan Buruk, director técnico del Galatasaray, elogió las cualidades de los jugadores del Barcelona y aseguró que existe un enorme entendimiento entre ellos sobre el césped, tras la abultada derrota que sufrió su equipo ante el club catalán por 4-1, en la Liga de Campeones.

El entrenador del Galatasaray declaró, en unas palabras recogidas por el diario español "Mundo Deportivo": "Jugamos ante futbolistas que se conocen de memoria, son como una máquina perfectamente engrasada. Estamos tristes porque hemos perdido".





Buruk añadió que se siente orgulloso de lo que ofrecieron sus jugadores pese al abultado resultado, y señaló que representaron bien al fútbol turco y demostraron en algunos tramos del partido su capacidad para competir con los grandes equipos.

Y continuó: "Hemos demostrado que somos un equipo que merece jugar la Liga de Campeones, tanto por lo visto en el campo como por el ambiente que creó nuestra afición".

Sobre las causas de la derrota, el entrenador del Galatasaray explicó que su equipo se precipitó al gestionar la presión del Barcelona y recurrió en exceso a los balones largos, en lugar de mantener la posesión y leer mejor el desarrollo del juego.

Y afirmó: "En la primera parte, y hasta un momento determinado, hicimos lo que queríamos, pero cerca del final del primer tiempo nos replegamos hasta el área, algo que yo no deseaba".

El Galatasaray se había adelantado en el marcador por medio de Aleksey Batrakov en el minuto 28, antes de que João Cancelo lograra el empate para el Barcelona en el minuto 43, con lo que la primera parte terminó con empate 1-1.

En la segunda mitad, el Barcelona impuso su superioridad después de que Fermín López y Anthony Gordon marcaran dos goles consecutivos en los minutos 50 y 53, antes de que Karim Adeyemi cerrara la cuenta en el minuto 65, para que el conjunto catalán resolviera el encuentro por 4-1 y continuara con su fuerte arranque en el torneo.