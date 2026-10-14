El Feyenoord logró el miércoles por la noche su primera victoria de esta temporada en la Liga de Campeones: 3-2 ante el Como 1907. La nota negativa para los de Róterdam fue la lesión de Luciano Valente, que tuvo que retirarse y se quedó en el vestuario tras el descanso.

Tras el partido, Giovanni van Bronckhorst habló brevemente en Ziggo Sport sobre la retirada de Valente. «Estábamos hablando con el cuerpo técnico sobre la segunda parte. Entonces quedó claro que notaba cada vez más rigidez. Ya había tenido una molestia (en la primera parte, N. de la R.), pero entonces pudo seguir jugando», explicó el entrenador del Feyenoord, dando a entender que no parece grave.

«No queríamos correr riesgos con él. Espero que no sea grave. Así que esperaremos a mañana».

Van Bronckhorst se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo. «Creo que hemos jugado muy bien. También de la manera en que queremos jugar. Hemos intentado presionar prácticamente durante todo el partido. El 3-1 fue un alivio».

El 3-1 llegó con un gol en propia puerta de Robert Sánchez. Un disparo lejano de Anis Hadj Moussa, desviado en su trayectoria, acabó entrando tras tocar en el poste y en el portero del Como. Antes, Hadj Moussa, que fue uno de los jugadores más destacados, ya había marcado el 2-1.

«Es un jugador importante», dijo Van Bronckhorst sobre su extremo derecho. «Acabo de oír en Rai 1 que lo comparan con Robben».

«Sabes que va hacia la izquierda y recorta hacia dentro, pero lo hace tan rápido y con tanta velocidad… que es muy difícil defenderlo».