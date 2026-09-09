El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha explicado su alineación para el duelo de Champions League ante el FC Barcelona. Así, opta por situar al lateral izquierdo Javi López (sobre el papel) como extremo izquierdo y también da entrada de inicio al muy comentado Anis Hadj Moussa.
La historia ya es conocida: Hadj Moussa quería dar el salto al Ittihad Club, vio cómo el traspaso se frustraba por una garantía bancaria y llegó tarde en dos ocasiones antes del duelo con el NEC, por lo que no viajó a Nimega.
El argelino ya ha pasado página y será titular este miércoles por la noche en el Spotify Camp Nou. "Sabemos lo que puede aportar y lo que tiene que aportar para nosotros", cuenta Van Bronckhorst en declaraciones a Ziggo Sport.
"Creo que sus cualidades también serán necesarias", explica el técnico, antes de entrar en la posición ofensiva de López. "No es realmente un extremo izquierdo, pero sí hemos hecho algunos ajustes en la alineación."
"Tampoco quiero cambiar demasiado, por supuesto hemos construido automatismos en el último mes, así que queremos mantenerlo así. Un pequeño matiz, también con Javi por la izquierda."
"Ves que puedes hacer dos cosas: replegarte y aparcar el autobús, pero en principio no quiero que Javi entre en la última línea. Habrá momentos en los que te veas obligado a ir hacia atrás, pero nuestra intención es seguir con cuatro jugadores atrás."
"Pero si hace falta, serán cinco. Es rápido, un lateral que se incorpora mucho al ataque. Así que es alguien con el potencial y las posibilidades de ir hacia delante, y eso es lo que también tiene que hacer hoy", concluyó Van Bronckhorst.