El entrenador del Excelsior, Ruben den Uil, apenas puede creer lo que ha logrado su equipo contra el Ajax. Los rotterdameses frenaron a los de Ámsterdam con un empate 2-2 y, según Den Uil, además de una enorme combatividad, también hizo falta la dosis necesaria de fortuna.

El técnico reconoce que la diferencia de calidad individual entre ambos equipos era grande. Según él, el Ajax disponía de muchas más opciones, por lo que el Excelsior tuvo que aferrarse sobre todo al partido.

Den Uil vio a sus jugadores ir al límite para sacar adelante un resultado. Por ello, el entrenador se mostró especialmente satisfecho al final con la manera en que su equipo supo mantenerse en pie ante los de Ámsterdam.

Sobre todo Tolu Arokodare causó una gran impresión en Den Uil. Según el entrenador del Excelsior, el delantero nigeriano, que hizo el 2-2 poco después de ingresar al campo, es casi imposible de frenar por su físico y su altura.

“Tolu, eso es casi un fraude para la competición. Es tan increíblemente fuerte y tan alto. Un cheat code, eso no es normal”, se ríe el entrenador tras el partido. “Aunque saques un diez en el informe por tu marcaje, aun así este hombre te gana por arriba y puede cabecear el balón a la red”.

También el resto de la plantilla del Ajax agrada a Den Uil. Según el entrenador del Excelsior, el equipo de Ámsterdam es totalmente distinto al de hace un año y el Ajax cuenta con una cantidad excepcional de calidad.

“Ellos tienen un par de jugadores increíblemente buenos. También para la Eredivisie, eso no tiene precedentes”, continuó Den Uil.

Precisamente por eso, Den Uil está especialmente orgulloso del punto conseguido. “Es realmente una actuación tremendamente meritoria por nuestra parte y entonces también necesitas la suerte de que un balón no entre”.