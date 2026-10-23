Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ha rechazado tajantemente las especulaciones que le vinculan con el banquillo del Manchester United en medio de las dificultades de Michael Carrick en Old Trafford. El técnico alemán insiste en que sigue plenamente centrado en su proyecto actual y que no abandonará las sólidas bases construidas en su club.

Anuncios

Hurzeler, centrado en su proyecto en el Brighton

Hurzeler ha reafirmado públicamente su compromiso con el Brighton en medio de las crecientes especulaciones sobre el puesto de entrenador del Manchester United. El técnico alemán ha despertado el interés del club de Old Trafford mientras aumenta la presión sobre el actual entrenador, Carrick, tras una pésima racha de resultados. Según las informaciones, el Manchester United está estudiando alternativas a Carrick, que no ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos. Sin embargo, Hurzeler mantiene firme su compromiso con su actual club.

El entrenador del Brighton firmó en mayo un nuevo contrato de larga duración que le vincula al club hasta 2029. La duración del acuerdo implica que cualquier posible salida exigiría una elevada indemnización.

Hurzeler descarta los rumores sobre Old Trafford

En declaraciones a los medios este viernes, Hurzeler dejó claro que no permitirá que los rumores le distraigan. Subrayó que está centrado en el exigente calendario de su actual puesto.

«Estoy totalmente centrado en mi trabajo aquí», declaró Hurzeler en rueda de prensa. «No tengo tiempo para pensar en estos rumores porque jugamos cada tres días».

Anuncios Anuncios

El entrenador también dedicó palabras de apoyo a su homólogo en el United: «Respeto mucho a Michael Carrick y el trabajo que ha hecho en el Manchester United la temporada pasada. Es una gran persona, tiene una gran personalidad y le respeto de verdad. No hay nada más que decir al respecto».

Related Topics

Un fuerte vínculo con el equipo

Hurzeler expresó su profunda lealtad al entorno que ha contribuido a crear. Destacó las sólidas relaciones que ha forjado con la plantilla y el cuerpo técnico durante los últimos años.

«Me siento realmente privilegiado de estar aquí», añadió Hurzeler. «Formo parte de un proyecto y sigo acostándome con la sensación de que aún no hemos terminado este camino. Siempre recalco que no estoy satisfecho al cien por cien con el punto en el que estamos. Todavía hay cosas que mejorar.

Anuncios

«Este es un trabajo basado en las personas. Mantener ese aspecto humano en una profesión sometida a tanta presión es algo que no doy por sentado y a lo que no voy a renunciar tan rápido».

Una difícil visita al Liverpool

El Brighton está firmando una excelente campaña liguera y ocupa actualmente la tercera posición de la Premier League. Ha sumado 16 puntos en sus primeros siete partidos, una racha que incluye una contundente victoria sobre el Arsenal y un triunfo ante el Manchester United en la Carabao Cup.

Anuncios

Sin embargo, Hurzeler espera una reacción inmediata de su equipo tras el frustrante empate a cero contra el Jablonec en la Europa Conference League. La plantilla debe prepararse ahora para una exigente salida. El Brighton visitará Anfield este fin de semana para enfrentarse al Liverpool, quinto clasificado, mientras que Carrick dirigirá al United ante el Bournemouth el domingo.