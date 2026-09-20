El entrenador del Botafogo cambia su plan por Ziyech

Pese a la derrota ante el Mirassol por dos goles a cero, el internacional marroquí Hakim Ziyech salió con notables ganancias personales, después de recibir elogios de su entrenador Tite, quien afirmó que las cualidades técnicas de la estrella de la selección de Marruecos ofrecen al Botafogo soluciones ofensivas adicionales y le permiten afrontar los partidos de maneras diferentes.

Tite había planeado dar a Ziyech una participación corta, de entre 15 y 30 minutos, pero modificó su decisión durante el descanso e hizo entrar al jugador antes de lo previsto, tras sentir la necesidad del equipo de sus capacidades individuales y su habilidad para marcar la diferencia.

El entrenador del Botafogo dijo durante la rueda de prensa posterior al encuentro que la calidad técnica de Ziyech fue la razón del cambio de su plan, señalando que el equipo necesitaba a un jugador con soluciones individuales, especialmente en las situaciones que requieren penetraciones o la generación de ocasiones ofensivas.

Tite aclaró que Ziyech no está ligado a una posición determinada dentro del campo, ya que puede jugar como extremo o en el centro del campo, y también puede desempeñar el rol de organizador del juego, con una mayor libertad de movimiento que le permite mostrar sus capacidades creativas y aprovechar sus habilidades.

Pese a la participación de Ziyech, el Botafogo no logró remontar el resultado, encajando una nueva derrota ante el Mirassol, pero el internacional marroquí dejó una impresión positiva durante los minutos en los que participó, y obtuvo la valoración más alta entre los jugadores de su equipo en el partido, según las calificaciones del encuentro, en medio de elogios de la afición del Botafogo por su rendimiento y sus cualidades técnicas.

Así, y a pesar de que Ziyech no pudo salvar al Botafogo de la derrota, su aparición dio a Tite y a la afición del equipo un indicio positivo sobre lo que el jugador marroquí puede aportar durante el próximo periodo.

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