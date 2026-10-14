El entrenador del Bayern, Kompany, está furioso con un jugador de su equipo y expresa abiertamente su frustración

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Vincent Kompany está muy descontento con Michael Olise. El francés vio la tarjeta roja el martes por la noche en el duelo de la Champions League ante el Viking FK (3-3), para gran disgusto de su entrenador, según dejó claro en la rueda de prensa posterior al partido.

El Bayern de Múnich se vio pronto con un sorprendente 2-0 en contra. Sin embargo, en la segunda parte los alemanes dieron la vuelta al marcador y se pusieron 2-3.

Con ese resultado llegó el error de Olise. El delantero francés perdió el balón y después cometió una falta por la que recibió una tarjeta amarilla.

Acto seguido, el extremo derecho del Bayern de Múnich recogió el balón y se lo lanzó desde muy cerca a la cara al capitán del Viking. Vio de inmediato una segunda amarilla y tuvo que abandonar el campo.

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En los últimos minutos, el Rekordmeister acabó recibiendo un duro golpe. Herman Haugen superó a Alphonso Davies por alto y cabeceó desde cerca el 3-3 a la red.

Tras el partido, Kompany se mostró muy molesto por la expulsión de Olise. «Ha sido una estupidez increíble por su parte. Pero él también lo sabe», comenzó diciendo el exdefensa, que jugó, entre otros equipos, en el Manchester City.

«No podemos aceptar que expulsen así a uno de nuestros jugadores. Ha sido una acción totalmente innecesaria por su parte», concluyó, irritado, el entrenador belga.

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Por la tarjeta roja, Olise no podrá jugar el próximo partido del Bayern de Múnich en la Champions League. Un contratiempo especialmente doloroso, ya que el club recibirá en casa al Arsenal, campeón de Inglaterra.