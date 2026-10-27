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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, mejora gradualmente en el hospital tras desplomarse durante un entrenamiento del equipo filial la semana pasada. El segundo entrenador, Aaron Danks, confirmó que el belga sigue de buen ánimo, aunque el club aún no ha fijado una fecha para su regreso al banquillo.

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Kompany se recupera en el hospital tras desplomarse

El entrenador del Bayern, Kompany, se recupera lentamente tras sufrir un grave problema de salud el pasado viernes. El técnico, de 40 años, se desplomó durante una sesión de entrenamiento y fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica urgente.

Ahora se espera que el belga permanezca de baja varias semanas. Kompany había estado luchando contra un virus en los días previos al incidente, lo que ya le había obligado a perderse varias sesiones con el primer equipo.

El club no quiere correr ningún riesgo con su recuperación. El personal médico del Bayern sigue de cerca su evolución, pero se ha negado a fijar un plazo definitivo para su regreso al banquillo.

Danks ofrece noticias positivas sobre el entrenador

El segundo entrenador del Bayern, Danks, asumió las labores de atención a los medios el martes. Ofreció noticias positivas sobre el estado de Kompany que los aficionados necesitaban escuchar y les aseguró que el técnico evoluciona favorablemente.

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Danks confirmó que pasó un rato con Kompany en el hospital el lunes. Señaló que, durante su distendida charla, ambos evitaron por completo hablar de fútbol o de planes tácticos concretos.

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«Está de buen ánimo. Parece que mejora cada día», explicó Danks, según recoge Reuters. «No hay novedades importantes sobre el diagnóstico ni sobre su vuelta al trabajo. Hay que dejarle descansar y darle el tiempo que necesite».

La plantilla lidia con emociones contrapuestas

El alarmante incidente de Kompany ensombreció una semana histórica para el club. El lunes, el delantero del Bayern Harry Kane recibió el prestigioso Balón de Oro y se convirtió en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.

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Danks reconoció que la plantilla ha atravesado una montaña rusa de emociones en los últimos días. Sin embargo, elogió la enorme profesionalidad de los jugadores durante un periodo tan difícil.

«La última semana hemos vivido los dos extremos de la vida. Las alegrías y los momentos buenos de Harry, y los momentos difíciles de los últimos días», explicó Danks. «Para superar estos momentos tuvimos que apoyarnos en nuestra compenetración y nuestro espíritu de equipo, y eso sin duda nos ayudó».

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El Bayern afronta una gran prueba sin Kompany

La plantilla del Bayern debe volver a centrarse en un exigente calendario sin su entrenador. Su apretada agenda continúa el miércoles, cuando recibirá al Magdeburg en la segunda ronda de la Copa de Alemania.

Este fin de semana le espera una gran prueba en la competición nacional. El Bayern recibirá al Borussia Dortmund, rival en la lucha por el título, en una nueva edición de Der Klassiker en la Bundesliga.