El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, quería alinear a otro titular contra el Shakhtar Donetsk: «Pero llegó tarde»

Leeroy Echteld quería incluir a Ro-Zangelo Daal en el once inicial del AZ contra el Shakhtar Donetsk en la Conference League, pero el delantero llegó tarde y se quedó en el banquillo.

Antes del partido, en Ziggo Sport se comenta, entre otras cosas, que Daal, que está en buena forma, no va a jugar. Ibrahim Sadiq será titular como extremo izquierdo en el equipo de Alkmaar en los cuartos de final de la Conference League.

Echteld lo explica: «Al inicio de la temporada establecimos varias reglas. La primera es darlo todo en cada partido».

«Entiendo que no lo capten al instante; debo explicarles exactamente qué quiero decir. Poco a poco mejora: se nota en los entrenamientos más intensos y comprometidos. La siguiente regla es llegar a tiempo. Si llegas tarde, no hay vuelta atrás».

Así confirma que Daal se queda fuera del once por motivos disciplinarios. El periodista Sam van Royen recuerda que Echteld habló con el plantel el miércoles en el entrenamiento y pregunta si aquello ya apuntaba al retraso de Daal.

«No, eso fue por otra cosa», responde Echteld. «Es molesto que siga ocurriendo en esta fase. Ayer lo mencioné y hoy vuelve a pasar, así que debo ser consecuente».

Shakhtar Donetsk y AZ jugarán este jueves a las 21:00 horas en Cracovia (Polonia) debido al conflicto en Ucrania.

Alineación del AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit; Mijnans, Smit; Patati, Parrott, Sadiq.