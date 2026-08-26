El entrenador del Auckland admite: el Al Ahly es un equipo aterrador y la derrota ante él no es el fin del mundo

El portugués Pedro Moreira, entrenador del Auckland FC neozelandés, no ocultó su gran admiración por la fortaleza del club Al Ahli, tras caer ante él por un gol a cero, la noche del miércoles en Yeda, en el estreno de ambos equipos en la Copa Intercontinental de Clubes 2026.

Saleh Abu Al Shamat condujo al Al Ahli saudí a la segunda ronda de la Copa Intercontinental de Clubes 2026, tras su difícil victoria sobre su invitado, el Auckland neozelandés, por un gol a cero, en el encuentro que los enfrentó en el estadio Al Inmaa, dentro de la primera ronda del torneo mundial.

Moreira reconoció, durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, que Al Ahli fue un rival sumamente difícil, y dijo: "El rendimiento del Al Ahli con su nuevo entrenador fue bueno, analizamos su juego durante los días pasados y vimos sus goles, su promedio goleador es de dos goles por partido, y se caracteriza por los contragolpes y el estilo ofensivo".

Y añadió el técnico portugués: "Jugamos contra el campeón de Asia, es un equipo muy fuerte, nos preparamos y estudiamos las tácticas, jugamos de buena manera, y con muchos entrenamientos nuestro equipo será más fuerte en el futuro".

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Moreira expresó su gran orgullo por lo que ofrecieron sus jugadores en el estadio Al Inmaa, pese a la derrota, afirmando: "Nuestro rendimiento fue magnífico y nos estamos preparando para la nueva temporada, que comienza en octubre; estamos orgullosos de lo que ofrecimos en este gran estadio y ante esta gran afición".

El entrenador del Auckland reveló que trabajó en cerrar los espacios ante los hombres clave del Al Ahli, señalando que su equipo disputó dos partidos amistosos antes del torneo, y subrayando que sus jugadores no acertaron en lograr el empate durante los últimos minutos, para concluir sus declaraciones con un mensaje de optimismo: "La derrota no es el final del camino".