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Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, elogió las virtudes de José Mourinho, técnico del Real Madrid, antes del duelo entre ambos equipos del próximo sábado, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga.

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El diario Mundo Deportivo recogió las declaraciones de Sánchez Flores en rueda de prensa, en las que comparó a José Mourinho con Gregg Popovich, exentrenador de los San Antonio Spurs y uno de los exseleccionadores más destacados de la selección de baloncesto de Estados Unidos.

El técnico del Alavés reveló que hace poco leyó la biografía del célebre entrenador de la NBA, quien, al igual que el técnico portugués, ha sabido superar distintas etapas y épocas.

«El fútbol ha cambiado en lo táctico, en lo físico, en lo ofensivo y en lo defensivo, pero Mourinho sigue siendo capaz de competir con los equipos que dirige», afirmó Quique Sánchez Flores.

El entrenador del Alavés elogió al técnico del conjunto blanco y añadió: «Le tengo mucho cariño».

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«Mourinho es un entrenador capaz de adaptarse a las tendencias dominantes, a las modas en cuanto a sistemas y planteamientos tácticos y a la evolución del propio fútbol, y eso es lo que le da la relevancia y el estatus de los que goza», prosiguió.

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El entrenador del Alavés lanzó una advertencia: «Tenemos que ser un equipo que conceda pocas ocasiones al rival, porque intentará encontrar los huecos de nuestro sistema y tratará de imponer su dominio, y además tiene muchas herramientas para conseguirlo».

Insistió en la necesidad de no permitir que el Real Madrid salga lanzado con el balón y explicó que el conjunto blanco resulta muy peligroso si dispone de esos espacios.

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Añadió que es consciente de que se enfrentarán a un equipo «fuerte, dominante y superior en lo físico y en lo técnico, o al menos en uno de los dos aspectos», por lo que deberán intentar mantenerse vivos en el partido el mayor tiempo posible.

Quique Sánchez Flores se mostró convencido de que lo que hizo su equipo ante el Deportivo de La Coruña en la última jornada vale para todo y, aunque reconoció la tentación de recurrir a un planteamiento defensivo frente al Real Madrid, prefiere repetir el enfoque que empleó en el partido anterior.

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«Recuperar rápido el balón, jugar con agresividad, tener fuerza e intensidad son cosas que sirven siempre, pero lo que no sirve siempre es dejar ciertos espacios o cerrar otros en función de las características del rival», explicó.

Pese a que se acerca un tramo en el que el Alavés se medirá a rivales directos, el técnico prefirió centrarse en el próximo partido: «Cada partido es como un plato distinto, con su propio sabor, y este tendrá otros ingredientes».

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Cerró su intervención asegurando que es posible lograr un resultado positivo ante el Real Madrid: «Hay opciones», en alusión a la posibilidad de que el Alavés consiga la victoria ante el conjunto blanco.