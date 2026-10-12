El Al Sadd catarí recibió un duro golpe antes del esperado enfrentamiento ante el Al Hilal saudí, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, después de confirmarse la ausencia del croata Marcelo Brozovic en el partido, en un momento en el que el conjunto catarí busca superar su irregular arranque y recuperar el equilibrio frente a uno de los principales candidatos al título continental.

El rumano Razvan Lucescu, director técnico del Al Sadd, confirmó la ausencia de Brozovic junto a Guilherme por lesión, aunque insistió en su confianza en la capacidad del resto de los jugadores para suplir las bajas, asegurando que su equipo cuenta con las alternativas necesarias para afrontar el esperado duelo, pese a la dificultad de la tarea ante el Al Hilal.

Lucescu: la ausencia de Brozovic no nos frenará

Lucescu habló de la importancia del encuentro durante la conferencia de prensa, señalando que el partido enfrenta a dos grandes equipos a nivel asiático y que la victoria exige una concentración total y evitar los errores que podrían costarle mucho a su equipo.

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El técnico rumano subrayó que las ausencias no cambiarán las aspiraciones del Al Sadd, pese a la importancia de Brozovic en el centro del campo, asegurando que el cuerpo técnico confía en los efectivos disponibles y en su capacidad para ofrecer el nivel requerido, con la necesidad de afrontar el encuentro con disciplina y concentración durante los noventa minutos.

El Al Sadd busca la reacción ante el Al Hilal

Estas ausencias llegan en un momento complicado para el Al Sadd, que perdió su primer partido en la Liga de Campeones de Asia Élite ante el Esteghlal de Teherán por 0-3, por lo que está obligado a conseguir un resultado positivo frente al Al Hilal para corregir su rumbo en el torneo y evitar que sus cuentas se complican de forma temprana.

Por su parte, el Al Hilal afronta el duelo con la ambición de mantener sus buenos resultados en la competición continental, aprovechando que dispone de un grupo destacado de jugadores y de una gran experiencia en este tipo de enfrentamientos. Lucescu, que dirigió anteriormente al conjunto saudí, espera lograr aprovechar los factores de la cancha y la afición para compensar las ausencias y obtener un resultado que devuelva la confianza al Al Sadd, en un partido de enorme importancia para las aspiraciones asiáticas de ambos equipos.