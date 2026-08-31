El irlandés Brendan Rodgers, director técnico del Al Qadisiyah saudí, realizó unas llamativas declaraciones sobre la carrera por el máximo goleador de la Roshn Saudi League durante la temporada actual, después de excluir al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, de la cima de sus pronósticos, y elegir a su delantero mexicano Julián Quiñones para conservar el título de la Bota de Oro.

Quiñones había acaparado los focos la temporada pasada tras coronarse máximo goleador de la Roshn League con 33 goles, superando al inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, y a Ronaldo, ofreciendo una de sus mejores temporadas goleadoras y confirmando su condición como uno de los delanteros más peligrosos de la competición.

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Rodgers dijo en declaraciones a la prensa: "Espero que Quiñones consiga el título de máximo goleador de la liga saudí durante la temporada actual también, es un goleador de alto nivel y estamos felices de contar con un jugador como él", subrayando su gran confianza en la capacidad de su delantero para recuperar rápidamente su nivel goleador.

Y añadió el entrenador del Al Qadisiyah, en un claro mensaje de defensa de su jugador: "Todos conocen su valor, y sigue siendo una estrella, pero hasta ahora no ha tenido suerte, marcó un gol que fue anulado, y también le anularon goles en los partidos anteriores", en alusión a que sus números actuales no reflejan, desde su punto de vista, la verdadera realidad del nivel de Quiñones dentro del campo.

Rodgers continuó con su respaldo al delantero mexicano, diciendo: "Sigo confiando en Quiñones, es uno de los mejores delanteros de mi trayectoria, fue máximo goleador la temporada pasada sin penaltis, y sigue teniendo la misma mentalidad, solo necesita un poco de suerte para despegar de nuevo".

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Las declaraciones de Rodgers llegan en un momento en el que Quiñones atraviesa un inicio modesto a nivel de números, ya que se conformó con marcar un solo gol en 4 partidos en la Roshn League esta temporada, y no pudo marcar ni dar una asistencia durante la victoria del Al Qadisiyah sobre el Al Faisaly por 3-1, lo que lo dejó expuesto a algunas críticas de la afición y de los medios en el último periodo.

A pesar de este retroceso, Rodgers considera que hablar de una caída del valor de Quiñones es prematuro, subrayando que su delantero posee la calidad, la experiencia y la motivación que lo capacitan para regresar a la carrera de los goleadores, en un momento en el que Ronaldo y otras estrellas continúan compitiendo con fuerza por la cima de la lista.