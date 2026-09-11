El entrenador del Al-Qadisiyah estalla de furia tras perder el liderato en el derbi del Este

El norirlandés Brendan Rodgers, técnico del Al Qadisiyah, no ocultó su profundo malestar tras el emocionante empate 3-3 ante el Al Ettifaq, asegurando que fue su equipo el que regaló dos valiosos puntos a su rival en el derbi del Este, disputado el viernes en el marco de la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Rodgers, en la rueda de prensa posterior al partido, atribuyó lo sucedido al estado de relajación que afectó a sus jugadores tras el fuerte inicio, y dijo con tono enfadado: "Marcamos dos goles, y después llegó la relajación y cometimos errores que les ayudaron a empatar el marcador; estamos tristes por haber perdido dos puntos".

El técnico irlandés añadió que su equipo perdió su identidad defensiva en los momentos decisivos, y aclaró: "El equipo no defendió como debía, y en el fútbol, cuando vas por detrás en el marcador, no tienes nada que perder, y eso es lo que hizo el Al Ettifaq: jugó con todas sus cartas ofensivas y aprovechó nuestros errores".

Sobre las preguntas acerca de si el Al Qadisiyah se vio afectado por la carga de partidos, Rodgers defendió a sus jugadores diciendo: "Jugamos grandes partidos, especialmente ante el Al Ahli, en los que hubo un enorme esfuerzo físico, y los jugadores dieron todo lo que tenían".

El extécnico del Liverpool y del Celtic señaló un aspecto positivo en su plantilla joven, al decir: "Tenemos una edad media baja, y este tipo de partidos fuertes y locos les ayudan a ganar más experiencia y a manejar la presión de los últimos minutos".

Rodgers cerró sus declaraciones con un mensaje de optimismo para la afición del Al Qadisiyah pese a la decepción del empate, subrayando que el camino aún está en sus inicios: "Todavía queda mucho tiempo, y con el paso de la temporada mejoraremos, y aprenderemos de estos errores para que no se repitan".

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Con este empate, el Al Qadisiyah elevó su cuenta a 16 puntos, en el segundo puesto por detrás del líder, el Al Ittihad, con 17 puntos, dejando escapar la oportunidad de colocarse en solitario en lo más alto de la Roshn Saudi League.