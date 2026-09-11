¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El entrenador del Al-Qadisiyah estalla de furia tras perder el liderato en el derbi del Este

Al Quadisiya
Al Quadisiya vs Al Ittifaq
Al Ittifaq
1ª División
Brendan Rogers
Arabia Saudita
Irlanda del Norte

Nosotros fuimos quienes los ayudamos

El norirlandés Brendan Rodgers, técnico del Al Qadisiyah, no ocultó su profundo malestar tras el emocionante empate 3-3 ante el Al Ettifaq, asegurando que fue su equipo el que regaló dos valiosos puntos a su rival en el derbi del Este, disputado el viernes en el marco de la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ahora!

Rodgers, en la rueda de prensa posterior al partido, atribuyó lo sucedido al estado de relajación que afectó a sus jugadores tras el fuerte inicio, y dijo con tono enfadado: "Marcamos dos goles, y después llegó la relajación y cometimos errores que les ayudaron a empatar el marcador; estamos tristes por haber perdido dos puntos".

AFC Liga de Campeones
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al-Wasl crest
Al-Wasl
ALW

El técnico irlandés añadió que su equipo perdió su identidad defensiva en los momentos decisivos, y aclaró: "El equipo no defendió como debía, y en el fútbol, cuando vas por detrás en el marcador, no tienes nada que perder, y eso es lo que hizo el Al Ettifaq: jugó con todas sus cartas ofensivas y aprovechó nuestros errores".

Sobre las preguntas acerca de si el Al Qadisiyah se vio afectado por la carga de partidos, Rodgers defendió a sus jugadores diciendo: "Jugamos grandes partidos, especialmente ante el Al Ahli, en los que hubo un enorme esfuerzo físico, y los jugadores dieron todo lo que tenían".

El extécnico del Liverpool y del Celtic señaló un aspecto positivo en su plantilla joven, al decir: "Tenemos una edad media baja, y este tipo de partidos fuertes y locos les ayudan a ganar más experiencia y a manejar la presión de los últimos minutos".

Rodgers cerró sus declaraciones con un mensaje de optimismo para la afición del Al Qadisiyah pese a la decepción del empate, subrayando que el camino aún está en sus inicios: "Todavía queda mucho tiempo, y con el paso de la temporada mejoraremos, y aprenderemos de estos errores para que no se repitan".

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Con este empate, el Al Qadisiyah elevó su cuenta a 16 puntos, en el segundo puesto por detrás del líder, el Al Ittihad, con 17 puntos, dejando escapar la oportunidad de colocarse en solitario en lo más alto de la Roshn Saudi League.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google