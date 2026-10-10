El entrenador del Al-Ittihad: lo dimos todo contra el Al-Hilal, ¡pero!

El neerlandés Jens Vesing, director técnico del Al-Ittihad, mostró su decepción tras la derrota de su equipo ante el Al-Hilal por 3-2, la noche del sábado, en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, destacando que sus jugadores lo dieron todo hasta los últimos instantes, pero insistió en la necesidad de aprender de los errores y centrarse rápidamente en el próximo encuentro.

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Vesing declaró durante la rueda de prensa posterior al partido: "Perdimos el partido, lo dimos todo físicamente y en cuanto a intensidad luchamos hasta el final", señalando que el Al-Ittihad realizó un gran esfuerzo ante un rival fuerte, pero no logró salir con el resultado que esperaba.

El entrenador neerlandés añadió: "Jugamos ante un gran equipo, creo que han perdido dos partidos en los últimos 50, no lo sé, y tenemos que evolucionar. Debíamos derrotar a este equipo, y lo dimos todo hasta el final, pero tenemos que aprender, y nos centraremos en el próximo partido".

Vesing aclara su postura sobre George y elogia a Al-Ghamdi

Vesing abordó sus decisiones técnicas relativas a los jugadores extranjeros, aclarando que la no participación de algunos elementos no significa restarles valor, y dijo: "George es un jugador magnífico y lo aprecio, y el reglamento solo me permite inscribir a 8 jugadores extranjeros en cada partido, y todos los jugadores que participaron en el encuentro cumplieron con lo suyo".

El entrenador también dedicó un llamativo elogio a Ahmed Al-Ghamdi, después de que el centrocampista ofreciera una actuación destacada durante el clásico, considerándolo el mejor de todos los jugadores del partido, y dijo: "Ahmed Al-Ghamdi disputó un partido magnífico, en mi opinión es el mejor jugador del partido".

¿Por qué estuvo ausente Al-Juleidan? Vesing aclara su postura

En lo relativo a las elecciones defensivas, Vesing explicó que la lesión de Al-Juleidan durante el último período afectó a sus cálculos antes del encuentro ante el Al-Hilal, señalando que un partido de esta magnitud exige confiar en los jugadores más preparados física y técnicamente.

El entrenador del Al-Ittihad dijo: "Durante todo el último período Al-Juleidan estuvo lesionado, y un partido como el que enfrentamos ante el Al-Hilal me exige alinear al jugador que está listo, y Muhannad Al-Shanqiti cumplió con lo suyo".

Las declaraciones de Vesing llegan tras una derrota que puso fin a la racha del Al-Ittihad sin perder en la Liga Roshn esta temporada, dejando al equipo congelado en los 17 puntos en la segunda posición, a cuatro puntos del líder Al-Hilal. El entrenador neerlandés espera que sus jugadores aprovechen las lecciones del clásico y que el equipo regrese rápidamente a la senda de las victorias para seguir compitiendo por el liderato de la liga.