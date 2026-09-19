El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al-Ahli saudí, expresó su tristeza por el resultado del partido, subrayando que "El Refinado" desperdició numerosas ocasiones que podrían haber cambiado la fisonomía del encuentro, y consideró que no aprovechar las oportunidades le dio al Sundowns la posibilidad de remontar y hacerse con la victoria.

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El Al-Ahli cayó ante el Sundowns por (1-2) la tarde de este sábado, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes.

El entrenador del Al-Ahli declaró en unas manifestaciones televisivas tras el partido: "Estoy triste por el resultado, desaprovechamos muchas ocasiones en la primera y en la segunda parte, y así es el fútbol: si no aprovechas las oportunidades, le das a tu rival opciones de marcar, y eso fue lo que ocurrió".

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Y añadió: "Todo el que vio el partido comprueba que no merecíamos la derrota, pero estoy muy orgulloso del gran trabajo que ofreció el equipo".

Estas declaraciones sitúan a Pusic ante crecientes presiones, después de que el Al-Ahli saliera del partido con la derrota pese a las ocasiones que tuvo, en un momento en el que varias exestrellas del fútbol saudí consideran que el problema no fue solo el desperdicio de oportunidades, sino la manera en que el entrenador gestionó la segunda parte y sus intervenciones tácticas.