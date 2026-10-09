El entrenador del Ajax, Míchel, tiene grandes problemas atrás: tres jugadores no están disponibles contra el NEC

El Ajax no podrá contar el próximo sábado con Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis, Kasper Dolberg y Daley Blind, según ha dicho el entrenador Míchel en la rueda de prensa previa al partido contra el NEC.

La ausencia de Dolberg es lógica. El delantero danés se rompió el ligamento cruzado con la selección nacional la semana pasada y fue operado. Se encuentra bien, pero no volverá a jugar esta temporada.

Berghuis, según Míchel, «arrastra su antigua lesión». El atacante del Ajax ya tuvo que perderse muchos partidos la temporada pasada por una lesión de espalda.

Una lesión de espalda es también lo que mantiene actualmente de baja a Daley Blind. El defensa lleva semanas sin estar disponible para el Ajax, pero está en el camino de regreso, afirmó el técnico del conjunto de Ámsterdam.

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Gaaei tampoco jugará el sábado con el Ajax. El lateral derecho danés tiene molestias en la rodilla. El técnico español del club tampoco sabe exactamente qué ocurre. «Necesita más pruebas».

Caio Henrique, por su parte, tiene molestias en el muslo. El lateral izquierdo, que llegó el pasado verano procedente del AS Monaco por diez millones de euros, sí entró como suplente durante veinte minutos antes del parón internacional contra el Excelsior (2-2).

Sobre Aaron Bouwman, Míchel sí tiene buenas noticias. El joven defensa estaba de baja por una lesión en las costillas tras el golpe de Ruben van Bommel en el duelo con el PSV (1-3), pero está completamente recuperado. Simon Andringa y Yves Bissouma también están disponibles.