El entrenador del Ajax, Míchel, sorprendentemente sincero sobre un posible fichaje: «Encaja bien con nosotros»

El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, reaccionó en la rueda de prensa previa al Ajax - FC Sion a los rumores sobre Viktor Tsygankov.

El atacante ucraniano está siendo vinculado con insistencia a un traspaso al Ajax. Según De Telegraaf, el Ajax pagará algo menos de cinco millones de euros por el extremo.

Tsygankov y Míchel se conocen de su etapa juntos en el Girona, club con el que el jugador sigue teniendo contrato en la actualidad. En la rueda de prensa, a Míchel le preguntaron por la posible llegada de Tsygankov.

«Es un muy buen jugador con una ética de trabajo sin igual. Puede ser un fichaje enorme para nosotros como equipo», comienza.

«Se adaptará fácilmente y define bien las ocasiones. Además, es un jugador potente y con mucha profundidad», concluye el técnico español sobre su ex pupilo.