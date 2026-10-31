Míchel Sánchez se pronunció sobre la lesión de Julian Brandt tras la trabajada victoria del Ajax por 1-0 ante el AZ. El entrenador español habló al término del partido con ESPN sobre el estado del alemán.

El Ajax logró el sábado por la noche, gracias a un temprano gol de cabeza de Tolu Arokodare, su primera victoria ante el AZ en doce enfrentamientos directos. «El AZ es un gran equipo», comenzó Míchel su análisis en ESPN. «Llevábamos más de cinco años sin ganarles y es un equipo muy compenetrado, que lleva años trabajando de la misma manera».

Según Míchel, el Ajax todavía está en una fase en la que los jugadores deben comprender exactamente qué se les pide. «Lo estamos intentando y los jugadores están a un nivel muy alto en lo mental y en cuanto a entrega», afirmó el español. «En los primeros quince o veinte minutos hicimos varias cosas muy bien y, además del gol, generamos varias situaciones de peligro».

Después, según Míchel, el desarrollo del partido cambió considerablemente. «A partir de ese momento, el AZ dominó», reconoció el entrenador, que vio cómo su equipo se veía obligado a replegarse cada vez más. «Si no puedes atacar bien, tienes que defender bien», señaló sobre la actuación de sus jugadores, que, a su juicio, respondieron bien en defensa sobre todo durante la primera hora.

«La última media hora se nos hizo muy larga», admitió Míchel. «Tuvimos que dar entrada a jugadores con experiencia, como Steven Berghuis y Daley Blind, aunque todavía no tienen ritmo de competición». Pese a ello, el técnico se mostró satisfecho con los tres puntos, que sitúan al Ajax a uno del líder, el Feyenoord.

En ESPN también preguntaron a Míchel por qué el Ajax no consiguió presionar constantemente al AZ con suficiente intensidad. «En cuanto podían dar dos, tres o cuatro pases, se hacía muy difícil seguir presionando con intensidad», explicó. «Deberíamos haber tenido más control del balón, porque, si atacas bien, también defiendes mejor».

Un contratiempo para el Ajax fue la lesión de Brandt, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 35 y fue sustituido por Oscar Gloukh. «Brandt no se encontraba bien y al final él mismo pidió el cambio», afirmó Míchel. «Vamos a ver qué gravedad tiene la lesión. Esperemos que no sea mucho, pero no se encontraba bien».

En la rueda de prensa posterior, Míchel aclaró a qué se refería: «Creo que no es grave. Empezó a notar molestias pronto y no podía acelerar de verdad», dijo Míchel. «Conoce bien su cuerpo y quiso evitar que fuera a peor».