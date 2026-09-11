El entrenador del AC Milan, Rúben Amorim, protagonizó este viernes un momento llamativo en la rueda de prensa. Exactamente 25 años después de los atentados terroristas en Estados Unidos, el portugués hizo una desafortunada comparación con aviones.

Amorim habló durante su comparecencia sobre el partido del sábado en casa de la Lazio y también se refirió a la evolución de su equipo. "Tenemos que mejorar en cada sesión de entrenamiento".

"Es igual que con los accidentes de avión", continuó Amorim. "De eso aprendes... No es una buena comparación", se dio cuenta entonces Amorim, entre risas nerviosas, de qué día era.

"Pero entendéis lo que quiero decir. Si algo va mal, absorbemos toda la información y la aplicamos en los entrenamientos".

Amorim también habló, entre otras cosas, de Alphadjo Cissè, que el pasado invierno estuvo especialmente cerca de fichar por el PSV. El italiano, de 19 años, ha comenzado la temporada de forma sensacional, con dos goles en sus tres primeros partidos de la Serie A con el Milan.

Cissè, que mostró su clase, entre otras cosas, con un soberbio disparo ante la Juventus, tiene según los medios italianos una excelente oportunidad de ser convocado por primera vez la próxima semana con la selección nacional.

"Está preparado", opina Amorim. "Pero necesita tiempo para madurar. Vi una diferencia entre sus actuaciones fuera de casa y en San Siro. San Siro es un entorno complicado, así que tiene que adaptarse a todos esos pequeños detalles".

"Démosle tiempo a Cissè. Si entrena y juega con la selección, no tendrá vergüenza y pedirá el balón. Está preparado, pero necesita tiempo para convertirse en el jugador que puede ser. Todavía tiene mucho que aprender", concluyó Amorim.



