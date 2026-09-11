El entrenador del AC Milan, Rúben Amorim, protagonizó este viernes un momento llamativo en la rueda de prensa. Exactamente 25 años después de los atentados terroristas en Estados Unidos, el portugués hizo una desafortunada comparación con aviones.

Amorim habló durante su comparecencia sobre el partido del sábado en el campo de la Lazio y también se refirió a la evolución de su equipo. "Tenemos que mejorar en cada sesión de entrenamiento".

"Es como con los accidentes de avión", continuó Amorim. "De ahí aprendes... Esta no es una buena comparación", se da cuenta entonces el nervioso Amorim entre risas del día que es.

"Pero entendéis lo que quiero decir. Si algo sale mal, absorbemos toda la información y la aplicamos en los entrenamientos".

Amorim también habló, entre otras cosas, de Alphadjo Cissè, que el pasado invierno estuvo especialmente cerca de un traspaso al PSV. El italiano (19) ha empezado la temporada de forma fantástica, con dos goles en sus tres primeros partidos de la Serie A con el Milan.

Cissè, que mostró su clase, entre otras cosas, con un magnífico zapatazo contra la Juventus, tiene según los medios italianos una excelente oportunidad de ser convocado por primera vez la próxima semana con la selección nacional.

"Está preparado", opina Amorim. "Pero necesita tiempo para madurar. Vi una diferencia entre sus actuaciones en los partidos fuera de casa y en San Siro. San Siro es un entorno difícil, así que debe adaptarse a todos esos pequeños detalles".

"Démosle tiempo a Cissè. Si entrena y juega con la selección nacional, no será tímido y pedirá el balón. Está preparado, pero necesita tiempo para convertirse en el jugador que puede ser. Todavía tiene mucho que aprender", declaró Amorim.



