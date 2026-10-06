El croata Zlatko Dalić, director técnico de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, reconoció que la selección de Arabia Saudita mereció coronarse campeona de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésimo séptima edición, "Golfo 27".

La selección saudí venció a su par emiratí por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos el martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la final de la vigésimo séptima edición del torneo del Golfo.

Dalić declaró en la rueda de prensa posterior al partido, según recogió el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Felicito a la selección saudí, mereció ganar el título. Nos enfrentamos a una selección muy fuerte que no cometió errores, y mereció ganar la final".

Y añadió: "Jugar ante el público saudí supuso una gran presión para nosotros. Al inicio del partido cometimos errores que no deben producirse en este tipo de enfrentamientos; los errores individuales fueron la principal causa de nuestra derrota de hoy".

Y continuó: "Encajamos dos goles tempranos, y tuvimos la oportunidad de marcar desde el punto de penalti. Tras los primeros 20 minutos no regresamos al partido como se requería, y teníamos que haber ofrecido un mejor rendimiento y presionar con mayor intensidad".

Y concluyó: "Hemos hecho un buen torneo, y en general estoy satisfecho con lo que ofrecimos, dejando a un lado el partido de hoy. Aprenderemos de este torneo, construiremos sobre los aspectos positivos y corregiremos los negativos; trabajaremos para desarrollar el fútbol emiratí y prepararnos para los retos que vienen".

Cabe recordar que este es el primer título de la selección saudí en 23 años, desde que se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo en 2003, mientras que la selección de los Emiratos Árabes Unidos fracasó en su intento de recuperar el título que no gana desde 2013.