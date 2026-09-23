El entrenador de Irak: no fuimos los mejores ante Omán y esto no se puede ver en la Copa del Golfo

El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, afirmó que su equipo no jugó como se esperaba durante el partido ante Omán, este miércoles.

La selección de Irak empató 1-1 con Omán, este miércoles, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal en Yeda, dentro de la jornada inaugural del torneo «Copa del Golfo 27».

Arnold declaró en la rueda de prensa tras el final del encuentro: «No fuimos la mejor selección y tenemos que trabajar mucho más en los próximos partidos para lograr la victoria».

El técnico australiano subrayó que su selección se vio afectada por el escaso periodo de preparación para el torneo, explicando que solo disputaron una sesión de entrenamiento, al contrario de la selección omaní, que realizó más de seis entrenamientos.

Y añadió: «Alineamos a varios jugadores jóvenes y tuvimos algunas ocasiones en el último cuarto de hora que no pudimos transformar en goles. Estoy orgulloso de los jugadores y daremos lo mejor en los próximos enfrentamientos».

Arnold criticó el estado del terreno de juego, afirmando: «En los grandes torneos como la Copa del Golfo el césped no puede tener esta altura. Esto influye y provoca lesiones en los jugadores, y debe tenerse en cuenta en el futuro».