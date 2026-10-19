El brasileño Fábio Carille, director técnico del Al Fayha, cargó contra el cuerpo arbitral del partido de su equipo ante el Al Ahli saudí, tras la derrota por 3-2 la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, mostrando su disconformidad con la decisión del árbitro de ampliar el tiempo añadido de la primera parte, en el que el Al Ahli marcó un gol polémico.

El ucraniano Artem Bondarenko, estrella del Al Ahli, había marcado el primer gol en el minuto tres del tiempo añadido de la primera parte, pese a que el árbitro solo había señalado dos minutos, lo que provocó una situación de controversia.

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Carille expresó su extrañeza por la adición de otro minuto al tiempo añadido, después de que el árbitro hubiera señalado dos minutos, asegurando que el cuerpo técnico del Al Fayha no tenía conocimiento de esa ampliación, lo que le llevó a discutir con el árbitro tras el partido, sobre todo porque el gol llegó en un momento que consideró determinante en el desarrollo del encuentro.

El entrenador del Al Fayha afirmó durante la rueda de prensa posterior al partido: "Discutí con el árbitro por qué añade un minuto en el tiempo de descuento al final de la primera parte, del cual llegó el gol del Al Ahli, y me dijo que añadió un minuto de acuerdo con el cuarto árbitro, y nosotros como cuerpo técnico no sabíamos esto, y me extraña lo que ocurrió".

Las objeciones de Carille no se detuvieron en el incidente arbitral, pues aseguró que su equipo era capaz de haber conseguido un mejor resultado, refiriéndose a las ocasiones que desperdiciaron sus jugadores durante la primera parte, al tiempo que consideró que el Al Ahli no representó un gran peligro sobre la portería de su equipo antes de marcar el gol.

El técnico brasileño añadió que el Al Fayha tuvo ocasiones que podría haber aprovechado para decidir el enfrentamiento, considerando que su equipo no obtuvo el resultado que merecía según lo que ofreció durante algunos tramos del partido, pese a que el Al Ahli logró aprovechar sus ocasiones y llevarse los tres puntos.

El tardío gol encendió una amplia polémica tras el partido, sobre todo porque su anotación llegó después de superar los dos minutos anunciados como tiempo añadido, mientras que el exárbitro internacional Saad Al Kathiri, analista arbitral del diario "Al Jazira", confirmó la validez de la decisión de conceder el gol, aclarando que el tiempo anunciado representa un mínimo y que el árbitro puede ampliarlo.

De esta manera, divergieron los puntos de vista entre la objeción de Carille por no haber informado a su cuerpo técnico de la ampliación y la opinión del experto arbitral, que respaldó la decisión del árbitro de conceder el gol del Al Ahli.



