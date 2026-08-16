Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich, provocó un momento de preocupación durante el partido de su equipo frente al Leipzig, después de caer al césped de forma repentina tras haber ingresado como suplente apenas 15 minutos antes.

El Bayern Múnich logró la victoria ante el Leipzig por 3-1, pero el estado de Musiala empañó el triunfo, después de que el jugador de 23 años cayera sin ningún contacto con ninguno de los futbolistas del equipo rival, quedando sobre el terreno de juego en medio de una situación de pánico entre los jugadores.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, declaró tras el encuentro: "Lo más importante es que está bien. No hay nada más que decir sobre cualquier otra cosa".

En el minuto 84, Musiala cayó de forma repentina sobre el terreno de juego, sin ningún contacto con un jugador del Leipzig, lo que llevó a sus compañeros y a los futbolistas del equipo rival a dirigirse rápidamente hacia él y pedir ayuda.

De inmediato, el médico de urgencias, que estaba sentado cerca del banderín de córner, corrió hacia el terreno de juego, antes de que llegaran los sanitarios con una camilla para comprobar el estado del jugador.

Un gran número de jugadores se congregó alrededor de Musiala, en medio de escenas que generaron inquietud, antes de que su estado comenzara a mejorar gradualmente.

¿Por qué se desplomó Musiala?

El cuerpo médico del Bayern Múnich intentó actuar con rapidez ante el estado de Musiala: Ismail Sibari levantó la cabeza del jugador, mientras el fisioterapeuta le colocaba una esponja húmeda en el cuello, al tiempo que Alphonso Davies desataba el cordón del zapato de su compañero.

Se impuso una sensación de alivio después de que uno de los sanitarios hiciera una señal con el pulgar hacia arriba, indicando la mejora del estado de Musiala.

Después, el jugador logró levantarse y abandonar el terreno de juego, aunque se le vio algo inestable al caminar, antes de retirarse acompañado por el fisioterapeuta Jerry Hoffmann y el médico del equipo, el doctor Jochen Hahn, en dirección a los vestuarios.

Según el diario "Bild" alemán, Musiala sufrió un mareo repentino mientras estaba en el campo.

El diario señaló que las altas temperaturas, que alcanzaron cerca de los 33 grados centígrados, pudieron afectar considerablemente al jugador y provocarle problemas circulatorios.

Pero lo que suscitó interrogantes es que Musiala solo llevaba 15 minutos sobre el terreno de juego tras haber ingresado como suplente.

Una vieja lesión que ensombrece a Musiala

El estado actual de Musiala no puede separarse del difícil período que ha vivido desde que sufrió una grave lesión el 5 de julio de 2025 durante la Copa Mundial de Clubes, que incluyó una fractura en el peroné.

Desde entonces, el jugador ha afrontado grandes dificultades para recuperar el nivel técnico y físico que tenía antes de la lesión.

El 17 de enero, Musiala celebró su regreso a los terrenos de juego tras una ausencia de varios meses, pero posteriormente sufrió nuevos problemas en el tobillo, prolongándose su sufrimiento en el camino para recuperar su plena disponibilidad.

Tras participar en un torneo mundial decepcionante, Musiala se sometió a una operación para retirar una placa metálica de su pie izquierdo.

Musiala paga el precio de una temporada dura

La estrella del Bayern Múnich se ausentó de las concentraciones de entrenamiento del equipo en Tegernsee y Asia, y durante ese período se limitó a realizar un programa de rehabilitación y entrenamientos individuales, después de haber sacrificado buena parte de sus vacaciones de verano para recuperar su disponibilidad.

Musiala volvió a los entrenamientos grupales el pasado lunes, en un intento de iniciar una nueva etapa de preparación para la próxima temporada, pero el incidente de su repentina caída ante el Leipzig reavivó los temores sobre su capacidad para recuperar por completo su estado físico.

No obstante, las previsiones apuntan a que Musiala regresará a los entrenamientos en los próximos días, a la espera de conocer el alcance del impacto de este último incidente en su programa de preparación.

Musiala había hablado hace semanas del difícil período que ha vivido desde que sufrió la lesión, afirmando: "A pesar de que a veces ha sido difícil, he aprendido mucho este año".

Y aunque los indicios iniciales no apuntan a un problema grave, el estado de Musiala sigue bajo seguimiento dentro del Bayern Múnich, sobre todo porque el jugador aún no ha recuperado por completo el nivel físico y técnico que mostraba antes de la lesión.

Y mientras el Bayern Múnich espera que el incidente del Leipzig sea solo un síntoma pasajero ligado al esfuerzo y al calor, queda la pregunta más destacada: ¿podrá Musiala pasar por fin página a las lesiones y regresar a su mejor versión?