Nadie imaginaba que Bruno Fernandes, pocas semanas después de ser homenajeado como una de las figuras más destacadas de la Premier League, se convertiría en el eje de preguntas incómodas sobre el retroceso del Manchester United. El capitán portugués, que llevó a su equipo a una temporada excepcional y conquistó premios individuales gracias a su influencia decisiva en los resultados, se encuentra ahora ante un examen completamente distinto, después de que los números hayan empezado a revelar un descenso evidente en la creación de ocasiones, coincidiendo con un arranque catastrófico del Manchester United en la nueva temporada.

Y mientras el United sigue buscando una salida a su crisis, surge un dilema difícil de ignorar: ¿se ha convertido Fernandes en parte del problema que azota al equipo, o es simplemente víctima de circunstancias tácticas y ausencias determinantes que le han privado de las herramientas que lo hicieron uno de los futbolistas más influyentes del club?

La respuesta no es sencilla, sobre todo porque el jugador que solía asumir la responsabilidad en los momentos más difíciles ya no ofrece los mismos números a los que se había acostumbrado la afición de Old Trafford, mientras el equipo entero parece incapaz de recuperar su equilibrio. Entre la caída de la eficacia individual y la ausencia de soluciones colectivas, las causas se entrelazan y colocan al capitán del Manchester United bajo una presión creciente antes del esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

Hace apenas siete semanas, Fernandes se subía al escenario del Manchester Opera House para hablar con orgullo de su elección como Jugador del Año por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales en la temporada 2025-2026. El galardón no resultó sorprendente teniendo en cuenta lo que ofreció durante el curso, ya que antes había ganado los premios de la Premier League y de la Asociación de Escritores de Fútbol, en reconocimiento a su papel central al conducir al Manchester United hasta el tercer puesto de una manera que superó todas las expectativas.

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Los números del jugador portugués fueron excepcionales en todos los sentidos: marcó nueve goles y dio 21 asistencias, batiendo el récord anterior de pases decisivos en una sola temporada de la Premier League, que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

La influencia de Fernandes no se limitó a los registros globales, sino que se extendió a los momentos más delicados de la temporada. En los últimos 11 partidos participó de forma directa en 12 de los 21 goles que anotó el equipo, ya fuera marcando o asistiendo. También estuvo presente en nueve de los 12 goles que logró el United durante la serie de siete partidos que devolvió al equipo a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia.

En esa etapa, Fernandes era el corazón palpitante del equipo y el futbolista con mayor peso en sus movimientos ofensivos, hasta el punto de que su nivel recordó a lo que ofreció el francés Eric Cantona durante la temporada 1995-1996, que terminó con el Manchester United coronado campeón de la Premier League.

En aquella temporada, Cantona marcó en seis partidos consecutivos, cinco de ellos en los que el equipo se limitó a anotar un solo gol, lo que refleja la importancia de un jugador capaz de marcar la diferencia incluso cuando el conjunto no ofrece su mejor versión.

Cuando Fernandes recibió su premio, dijo ante los asistentes: "Ha sido una temporada excepcional para mí. Estoy muy orgulloso". Pero al mismo tiempo quiso subrayar que el éxito individual no se separa del trabajo colectivo, y añadió: "No jugamos al tenis; no jugamos solo para nosotros mismos. Jugamos por el equipo, por el club y por la afición".

Aquellas palabras expresaban la filosofía de un capitán consciente de que el valor de sus logros está ligado a lo que consigue el equipo. Sin embargo, la realidad actual pone esa idea ante una prueba difícil, después de que los resultados del Manchester United hayan caído de una manera que ha generado inquietud y de que la influencia de su capitán se haya convertido en objeto de debate.

Los números revelan un retroceso imposible de ignorar

Fernandes ha jugado todos los minutos de los seis primeros partidos del Manchester United en la Premier League esta temporada, y ha marcado tres goles y dado una asistencia. Pero la paradoja es que sus cuatro contribuciones llegaron todas en el segundo partido, ante el Ipswich, el único encuentro que el equipo ha conseguido ganar hasta ahora dentro de esa serie.

Y aunque este balance parece mejor que su arranque de la temporada pasada, cuando se limitó a marcar dos goles en los seis primeros partidos sin dar ninguna asistencia, la comparación no puede detenerse únicamente en los goles y los pases decisivos.

La temporada pasada, Fernandes desempeñaba un papel distinto en el centro del campo, más cercano a la posición de mediocentro retrasado que prefiere el técnico Rúben Amorim, mientras que sus cifras actuales revelan un descenso en algunos indicadores que reflejan su peso en la creación de juego.

Su promedio de disparos esta temporada es de 3,3 por partido, el segundo más alto de su carrera, frente a su mejor registro, que alcanzó los 3,5 disparos por encuentro en la temporada 2020-2021. Pero la paradoja aparece al observar la precisión de sus intentos: su promedio de tiros a puerta es de solo 0,8 por partido, el segundo más bajo de su trayectoria, empatado con una de sus temporadas anteriores.

En la creación de ocasiones, el panorama resulta aún más claro. El promedio de Fernandes ha caído a 2,5 ocasiones por partido, el segundo más bajo desde su llegada al Manchester United, frente a las cuatro ocasiones por encuentro de la temporada pasada.

Y la relevancia de este descenso se multiplica al mirar las ocasiones claras, pues el jugador solo ha generado una hasta el momento: el pase que dejó a Bryan Mbeumo frente a la portería ante el Ipswich el 30 de agosto, según informó la "BBC Sport".

Para comparar, la temporada pasada Fernandes generaba una ocasión clara en cada partido, una diferencia enorme que refleja hasta qué punto ha retrocedido su capacidad para colocar a sus compañeros en situaciones de gol decisivas. Con todo, estas cifras no significan necesariamente que el jugador haya perdido sus facultades, ni que el retroceso del equipo se deba únicamente a él. Pero plantean una pregunta legítima sobre su capacidad de influir cuando cambian las circunstancias que lo rodean y cuando no encuentra los espacios ni las opciones ofensivas que le ayudan a rentabilizar su visión y su habilidad en el pase.

¿Paga Fernandes el precio del derrumbe del sistema?

El Manchester United ha sumado solo seis puntos en sus seis primeros partidos de la Premier League, firmando su peor arranque en la competición en 40 años, un periodo que se remonta a la etapa previa a la destitución del técnico Ron Atkinson y al nombramiento de Sir Alex Ferguson.

Con estos resultados, resulta fácil señalar con el dedo al capitán, que se supone responsable de guiar al equipo en la salida de sus crisis. Pero un análisis más profundo del escenario revela que el retroceso de Fernandes puede estar vinculado a factores que van más allá de su nivel individual.

Uno de esos factores tiene que ver con su estado físico. Aunque el jugador portugués rara vez se ausenta de los partidos, las dudas sobre su disponibilidad generaron inquietud en las últimas semanas, después de que quedara fuera del reciente encuentro ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, explicó que el exjugador del Sporting estaba disputando los partidos pese a sentir dolor, en referencia a la magnitud de las exigencias físicas a las que está sometido.

Aun así, Fernandes volvió a participar en los dos últimos partidos internacionales durante el parón, y también jugó por completo el encuentro ante el Sabah azerbaiyano, que terminó con victoria de su equipo por 4-0 en la Liga de Campeones.

Michael Carrick, técnico del Manchester United, no mostró gran preocupación por su estado antes del partido contra el Atlético de Madrid, al asegurar que el jugador sufrió un problema físico leve, pero que no era distinto a lo que experimentan muchos futbolistas durante la temporada.

Carrick declaró: "Ha tenido un problema físico leve, pero eso ocurre a menudo; los jugadores suelen disputar los partidos arrastrando algunas molestias".

Añadió que la situación no es ideal, pero que se puede gestionar, y señaló que la capacidad de Fernandes para jugar refleja su compromiso y su entrega. El entrenador afirmó que el jugador ha superado el problema en gran medida, que se ha mostrado excelente en los entrenamientos y que estaba ilusionado por disputar el próximo encuentro.

Estas declaraciones ofrecen a Fernandes cierto respaldo, pero no cierran el debate sobre si su nivel actual se ve afectado por el desgaste físico o si el problema es más profundo y está relacionado con la forma en que se le utiliza sobre el césped.

La ausencia de Sesko y Casemiro: un golpe a los partidos de Fernandes

Para entender la diferencia entre el Fernandes que brilló al final de la temporada pasada y el futbolista que ahora sufre para generar ocasiones, hay que mirar los cambios que se han producido en el equipo a su alrededor.

En la última fase del curso anterior, Benjamin Sesko ocupaba la posición de delantero puro de forma regular, mientras Casemiro asumía la responsabilidad del pivote en el centro del campo, otorgando al equipo un grado de equilibrio defensivo que permitía al jugador portugués adelantarse y arriesgar en la creación de juego.

Los números revelan la importancia de esa conexión: de los nueve goles de Sesko en la liga durante 2026, Fernandes asistió en cuatro. También estuvo detrás de cuatro de los cinco últimos goles que marcó Casemiro con la camiseta del Manchester United desde el 1 de febrero.

Pero la ausencia de estos jugadores cambió la naturaleza del sistema y obligó a Fernandes a lidiar con circunstancias completamente distintas. Eso no significa que Casemiro ofreciera registros físicos elevados al final de su etapa en el United, ni que su marcha explique por sí sola el descenso de la actividad física del equipo. Sin embargo, su valor no se limitaba a correr y disputar duelos, sino que incluía la precisión en la colocación y la capacidad de leer los movimientos de los rivales.

La presencia de un futbolista con esa experiencia concedía a Fernandes un mayor margen de libertad, ya que podía arriesgar en sus pases ofensivos con la tranquilidad de saber que había alguien protegiendo los espacios a su espalda si el equipo perdía el balón.

Ahora, en cambio, la falta de ese equilibrio impone limitaciones adicionales a los movimientos del capitán portugués, obligado a contribuir en la creación de juego al tiempo que debe tener en cuenta los riesgos defensivos que puede provocar la pérdida del balón.

En la línea ofensiva, el sufrimiento del United continúa por la nueva lesión que sufrió Sesko en la tibia, que ha prolongado su ausencia sin una fecha clara para su regreso.

La situación se complica aún más porque la dirección del club no atendió las peticiones de reforzar en mayor medida las opciones ofensivas durante el verano, y se limitó a potenciar el centro del campo, dejando al equipo con soluciones limitadas cuando falta su delantero titular.

Soluciones de emergencia que agravan el sufrimiento del capitán

El Manchester United planeaba en un principio recurrir a Bryan Mbeumo en la posición de delantero puro para suplir la ausencia de Sesko, pero la lesión de tobillo de Amad Diallo, antes del partido inaugural ante el Hull City, llevó al cuerpo técnico a modificar sus cálculos.

La misión pasó después a Matheus Cunha, que no logró desempeñar el papel de la manera requerida, ya que retrocedía constantemente hacia zonas interiores, concretamente a los espacios en los que se mueve Fernandes.

Esa superposición redujo los espacios disponibles para el organizador portugués y debilitó la capacidad del equipo de crear ocasiones claras mediante pases entre líneas.

En lugar de encontrar un delantero que se moviera en profundidad y le ofreciera una opción directa de pase, Fernandes se vio obligado a convivir con otro futbolista que ocupaba sus mismos espacios, lo que hizo que la construcción de los ataques fuera menos fluida y restó parte del peligro del equipo.

En estas circunstancias, las decisiones de Fernandes sobre el césped parecen menos influyentes de lo que eran la temporada pasada. El jugador que solía buscar el pase decisivo y arriesgar con balones que rompían las líneas rivales se encuentra con opciones limitadas y puede verse obligado a conservar el balón o a pasarlo en zonas que no permiten generar el peligro necesario.

Eso quedó claro en el partido ante el Tottenham a comienzos de semana, cuando Fernandes necesitó 23 minutos para completar un solo pase, un indicio llamativo de las dificultades que afrontó para participar de forma efectiva en la construcción del juego.

Ese episodio por sí solo no puede considerarse una prueba definitiva de la caída de nivel del jugador, pero refleja la magnitud de las complicaciones que rodean su papel y lo lejos que está el equipo de la imagen que mostraba cuando Sesko y Casemiro le proporcionaban el equilibrio y las opciones necesarias.

Carrick defiende a su estrella, pero nadie está por encima de los cálculos

Antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, Carrick quiso dejar claro que todos los jugadores del equipo deben demostrar que merecen jugar, y que el puesto de cualquier futbolista en el once inicial no está garantizado de forma permanente.

Pero sus declaraciones incluyeron al mismo tiempo señales evidentes de su confianza en Fernandes, cuya exclusión de sus planes no parece ser una opción que se contemple con fuerza en estos momentos.

El técnico inglés dijo que Fernandes es un jugador de altísimo nivel, y recalcó que las circunstancias no siempre se desarrollan como los futbolistas desean, y que algunos periodos pueden presentar dificultades que exigen paciencia y trabajo.

Añadió que el capitán del United ha logrado cosas asombrosas para el club y que seguirá ofreciendo el mismo rendimiento en el futuro, y expresó su gran confianza en su capacidad para recuperar el nivel.

Pero esa confianza no exime al jugador de responsabilidad, y su estatus dentro del vestuario no puede ser una justificación para que continúe cualquier caída de rendimiento. El Manchester United necesita soluciones urgentes y no tiene el lujo de esperar mucho tiempo a que sus estrellas recuperen su mejor versión.

Por otro lado, no se puede exigir a Fernandes en solitario que arregle un sistema que padece la ausencia de un delantero puro, la falta de equilibrio en el centro del campo y la superposición de funciones ofensivas, además de las dudas sobre la preparación física de algunos jugadores.

El problema es mayor que Bruno, pero él debe encontrar la solución

Parece que la crisis de Fernandes refleja una parte de la crisis más amplia que vive el Manchester United. El descenso en la creación de ocasiones no se puede separar de la falta de soluciones ofensivas, igual que la caída de la influencia del capitán portugués no puede explicarse al margen de los cambios que ha sufrido el equipo.

Los números de la temporada pasada demostraron que Fernandes es capaz de marcar la diferencia cuando dispone de las condiciones adecuadas, y que posee las herramientas necesarias para ser una de las claves más importantes del juego del equipo. Pero la presente temporada le impone un nuevo desafío: encontrar maneras de influir pese a las opciones limitadas y al cambio de roles.

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico debe replantearse cómo utilizarlo y proporcionarle el equilibrio que le permita adelantarse y crear ocasiones, en lugar de cargarlo con responsabilidades solapadas que limitan sus capacidades ofensivas.

En cuanto a la pregunta de si Fernandes es una causa de la crisis del United o simplemente un síntoma de ella, no parece tener una respuesta única. Los números apuntan a un retroceso evidente en algunos aspectos de su rendimiento, pero las circunstancias que lo rodean también dejan claro que el problema va más allá de un solo jugador.

Fernandes puede ser parte del problema cuando no es capaz de ofrecer su nivel habitual, pero al mismo tiempo es uno de los futbolistas más perjudicados por el desajuste del sistema que le permite brillar.

Y, al final, lo que se le pedirá al capitán del Manchester United no será solo recuperar sus números individuales, sino encontrar una forma de devolver la influencia a su rendimiento y ayudar al equipo a salir de la espiral de resultados negativos. Carrick, por su parte, debe hallar la fórmula que permita a su capitán recuperar su libertad ofensiva, además de corregir las carencias que se han hecho evidentes desde el inicio de la temporada.

Si Fernandes recupera su capacidad de generar ocasiones y el United logra devolver el equilibrio a sus filas, puede quedar claro que la crisis actual no fue más que una etapa pasajera. Pero si el retroceso continúa a pesar del ajuste de funciones y del regreso de los ausentes, será difícil ignorar las preguntas sobre el nivel del propio capitán.

En cualquier caso, la verdad más importante parece ser que el Manchester United no puede esperar a que Bruno Fernandes salve la temporada por sí solo, como tampoco puede salir de su crisis sin recuperar la mejor versión del jugador que cargó con el equipo a sus espaldas la temporada pasada.