El enfrentamiento entre alumno y profesor... La historia de un curso que reunió a De la Fuente y a Scaloni hace nueve años

La final del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, no será el primer duelo entre los entrenadores Luis de la Fuente y Lionel Scaloni.

La final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey reeditará ese duelo.

A 48 horas del encuentro, la emisora francesa «Radio Mont Carlo» ha recordado que ambos se vieron hace nueve años, antes de llegar a sus actuales cargos.

Ocurrió en 2017, durante un curso de la UEFA: De la Fuente impartía clases y dirigía a la sub-18 española, y Scaloni era uno de sus alumnos.

En aquel momento, Scaloni daba sus primeros pasos como entrenador, tras ser segundo entrenador del Sevilla FC en la temporada 2016-2017, antes de ocupar el mismo cargo en la selección argentina.

El actual seleccionador de Argentina obtuvo esa licencia de la Federación Española de Fútbol, ya que residía en España tras haber desarrollado allí gran parte de su carrera como jugador.

Tras eliminar a Inglaterra 2-1 en semifinales, Scaloni recordó: «Además de que él (De la Fuente) fue mi profesor durante el curso de formación, tenía una relación especial con él».

De la Fuente añadió: «Leónel (Scaloni) era un alumno muy aplicado, con gran motivación e interés; tenía el espíritu de alguien que deseaba fervientemente desarrollarse y progresar. Haber sido su profesor fue un gran honor para mí».

Scaloni llevó a Argentina al título mundial de 2022, y De la Fuente aspira a su primer Mundial tras ganar la Euro 2024 con España.