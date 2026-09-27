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Abobakr El Mokadem
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El empate sin goles decide el partido entre el Moghreb Tétouan y el Renaissance Berkane en la liga

MAT Tetouan vs RS Berkane
MAT Tetouan
RS Berkane
Botola Pro
Marruecos

El partido de la primera jornada

 El empate sin goles decidió el partido entre el Moghreb Tetuán y el Renaissance Berkane, este domingo, sobre el césped del estadio Saniat Rmel, en la ciudad de Tetuán, correspondiente a la primera jornada de la liga marroquí.

Cada equipo se llevó un punto en el inicio de su recorrido en la nueva temporada de la liga marroquí.

Ambos equipos afrontaron el encuentro con el deseo de abrir el marcador de forma temprana, en un partido que contó con una masiva presencia de la afición tetuaní.

Los porteros Zakaria Benabou y Youssef El Motie contribuyeron a mantener sus porterías a cero, gracias a las paradas que realizaron.

El Renaissance Berkane y el Moghreb Tetuán se intercambiaron los ataques durante la segunda mitad, en busca del primer gol, aunque el continuo brillo de los porteros impidió que las redes se movieran.


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