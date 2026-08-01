El Ejército Real amenaza al Wydad y la FIFA aprieta el cerco

El Wydad recibió un nuevo golpe durante el mercado de fichajes de verano, después de que su rival, el FAR de Rabat, entrara con fuerza en la puja por el defensa Farji Karmoun, en un momento en el que el club rojo continúa sus intentos por cerrar los expedientes de litigios acumulados, que amenazan ahora su capacidad para inscribir sus nuevos fichajes antes del inicio de la próxima temporada futbolística.

El FAR de Rabat entró en la carrera por fichar al defensa Farji Karmoun durante el actual mercado de fichajes de verano, en el marco de su intento por reforzar su línea defensiva tras la marcha del dúo formado por Younès Abdelhamid y Nouh El Abd.

Y pese a que el Wydad fue el primero en moverse para cerrar el traspaso, después de haber obtenido la luz verde del jugador y de la directiva del Olympique de Safí, la entrada del FAR de Rabat en las negociaciones cambió el rumbo de las cosas.

El equipo militar presentó una oferta económica superior a la que había presentado el Wydad, lo que provocó que se frustrara el traspaso del defensa Farji Karmoun al club rojo.

El portal marroquí "Sport7" señaló que este giro llevó a la directiva del Olympique de Safí a elevar el tope de sus exigencias económicas, y decidió conceder a Karmoun al club que presente la mejor oferta económica.

Nuevas resoluciones de la FIFA

En otro giro, la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitió una nueva resolución contra el Wydad, en un caso relacionado con uno de los antiguos jugadores extranjeros del equipo.

Con ello, el número de resoluciones definitivas dictadas contra el club se elevó a 5, lo que obliga a la directiva del Wydad a saldar por completo estos expedientes, con el fin de levantar la sanción que prohíbe fichajes y permitir al equipo inscribir a sus nuevos jugadores.

El presidente del Wydad, Brahim El Asri, prosigue sus intensos esfuerzos por cerrar los expedientes de litigios que se acumularon durante el periodo anterior, después de que la directiva precedente, presidida por Hicham Ait Menna, dejara un gran número de casos.

El club se ve ahora obligado a saldar cinco expedientes ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), además de más de siete expedientes presentados ante la Comisión Nacional de Litigios, según informó el portal "Sport7".

Movimientos para retener a Benabid

En paralelo al tratamiento de los expedientes de litigios, Brahim El Asri se mueve para retener a los elementos básicos del equipo antes del inicio de la nueva temporada. La directiva del Wydad ha entrado en negociaciones avanzadas con el portero El Mehdi Benabid, con el fin de convencerlo de renovar su contrato y continuar con el equipo.

El portal marroquí "Le360 Sport" reveló que la directiva del Wydad presentó una nueva oferta a Benabid, después de apresurarse a saldar todos sus haberes económicos, indicando que el portero tomará su decisión definitiva en los próximos días.

El informe apuntó que El Asri se encontró ante expedientes complejos heredados de la etapa anterior, después de que varios jugadores recurrieran a la Comisión de Litigios para reclamar sus haberes económicos, o para obtener la rescisión unilateral de sus contratos, lo que obliga a la directiva actual a seguir trabajando para resolver estas crisis antes del comienzo de la nueva temporada.