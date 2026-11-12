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El Eintracht Frankfurt ha identificado al delantero del Nottingham Forest Arnaud Kalimuendo como su principal objetivo para reforzar el ataque en el próximo mercado de fichajes de enero. El club de la Premier League está dispuesto a autorizar su salida tras tasar en 30 millones de euros al francés, que tiene un papel secundario en el equipo, aunque también está abierto a una cesión.

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Un delantero frustrado busca más minutos

Según TEAMtalk, el jugador de 24 años quiere abandonar el City Ground este invierno tras perder protagonismo a las órdenes del entrenador Oliver Glasner. Desde su regreso a Inglaterra para la presente temporada, Kalimuendo apenas ha disputado 110 minutos en cinco partidos, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia. En cuatro de ellos salió desde el banquillo, lo que ha despertado el interés de varios clubes de cara al Año Nuevo.

La directiva del club de las Midlands fija las condiciones para su salida

El medio señala que el Nottingham Forest no impedirá que el delantero busque minutos habituales en el primer equipo de otro club cuando se abra el mercado de invierno. Tras ficharlo del Rennes francés en agosto de 2025 con un contrato de larga duración hasta junio de 2030, el club inglés preferiría un traspaso definitivo para recuperar los 30 millones de euros que pagó por él.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación indican que los responsables del club de las Midlands Orientales son conscientes de las condiciones del mercado si ningún interesado está dispuesto a pagar íntegramente su valoración a mitad de temporada. Por ello, están dispuestos a aprobar una cesión inicial siempre que el acuerdo incluya una opción o una obligación de compra el próximo verano.

Su productiva cesión despierta interés

Esa flexibilidad ha llamado la atención del club de la Bundesliga, que ha seguido de cerca al atacante tras su productiva etapa en Alemania durante la segunda mitad de la pasada temporada. En los 19 partidos que disputó con el Frankfurt durante aquella cesión, el jugador, antes habitual en la Ligue 1, marcó seis goles y dejó una impresión duradera en la directiva del club.

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Ante los escasos minutos que ha tenido con Glasner, que generan serias dudas sobre su papel a largo plazo en la Premier League, el medio señala que una salida en invierno es ahora una solución realista para todas las partes. Volver a un entorno conocido daría al francés la oportunidad inmediata de recuperar su olfato goleador durante la segunda mitad de la temporada.

Una cesión ofrece una solución realista

Aunque el Frankfurt ha convertido el regreso de Kalimuendo en su principal objetivo para este invierno, financiar un traspaso definitivo de 30 millones de euros a mitad de temporada supondría un importante obstáculo económico. Por ello, negociar una cesión con una futura cláusula de compra parece la vía más probable para que el club alemán cierre la operación. Ese acuerdo permitiría al Forest proteger su inversión inicial sin cerrar sus opciones a largo plazo.