Parece que las réplicas del terremoto que supuso el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor no se detuvieron en las orillas del mar Negro, ya que el fichaje histórico que encendió la liga turca ha empujado a los grandes de Estambul a moverse de inmediato, encabezados por el Fenerbahçe, que ha puesto el ojo en la joya brasileña del Real Madrid, Endrick.

Tras las horas en las que el Trabzonspor cerró su fichaje del "Rey Egipcio", comenzaron a asomar en el horizonte los primeros indicios de una nueva "guerra de fichajes", en la que el Fenerbahçe busca acaparar todas las miradas con la incorporación del joven delantero de 20 años, en un intento de igualar el revuelo mediático generado por su rival.

Triple competencia por el talento brasileño

Informes de prensa señalan que el club amarillo y azul marino ha entrado en las negociaciones para competir con la Fiorentina y la Roma italianos por los servicios de Endrick, cuyo futuro en el Santiago Bernabéu se ha puesto en duda desde el regreso de José Mourinho al banquillo.

Aumentan las especulaciones sobre la salida de Endrick del Real Madrid este verano, ya sea a modo de cesión o de traspaso definitivo, antes del cierre del actual mercado de fichajes.

El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu informó, a través de su cuenta en "X", de que el jugador ha comunicado a la directiva del club blanco su deseo de marcharse de forma permanente en busca de más minutos de juego.

La Premier League, prioridad: las conversaciones, en sus inicios

Por su parte, Doruk Tsiger, corresponsal del canal "TRT Spor" especializado en noticias del Fenerbahçe, reveló que los movimientos del club turco todavía no han alcanzado el nivel de negociaciones serias.

Explicó que la directiva del Fenerbahçe se ha limitado hasta ahora a presentar una consulta oficial a los agentes de Endrick para conocer sus condiciones económicas y las condiciones del contrato.

Tsiger añadió que el Real Madrid no pone obstáculos a la salida del jugador, pero el mayor escollo sigue siendo el deseo del propio Endrick, que sitúa el traspaso a la Premier League inglesa al frente de sus prioridades en la etapa actual.

Y aunque las conversaciones aún se encuentran en sus fases iniciales, el simple hecho de que el Fenerbahçe entre en la carrera confirma que el fichaje de Salah ha cambiado las reglas del juego en Turquía y ha encendido una carrera frenética entre los grandes clubes por hacerse con los talentos más destacados del mundo.