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Ronaldinho ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria y ha proporcionado una importante inyección económica al Ravenna. Pese a sus 46 años, el regreso del brasileño al fútbol profesional generó casi 200.000 € solo en taquilla para el equipo de la Serie C.

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Una inyección económica para el Stadio Benelli

El «efecto Ronaldinho» ha transformado las finanzas del Ravenna en una sola tarde. El club confirmó oficialmente que su reciente partido de Serie C, en el que el legendario brasileño regresó a la competición, generó 199.000 € en ingresos por entradas, según Football Italia.

La cifra supone un logro extraordinario para un club de la tercera categoría del fútbol italiano e ilustra el poder de convocatoria mundial del exganador del Balón de Oro. Para atender una demanda sin precedentes, el club incluso instaló una estructura temporal en el Stadio Benelli, bautizada como Tribuna R10 en homenaje a su veterano fichaje estrella. La inversión dio sus frutos: 6.743 espectadores llenaron las gradas para presenciar un momento histórico.

El precio de las entradas se escalonó estratégicamente para maximizar los ingresos sin dejar de ser asequible para la comunidad local. Mientras que los asientos de hospitalidad más exclusivos llegaron a costar 150 €, los aficionados pudieron asistir por tan solo 15 €. También se tuvo en cuenta a los más jóvenes: los menores de 14 años pagaron solo 10 € para ver en persona al campeón del mundo de 2002. El partido contra el rival local Forli no fue solo un acontecimiento de interés local: se retransmitió en directo a numerosos países y atrajo la atención internacional hacia una categoría que rara vez goza de semejante exposición.

Ronaldinho revive viejos tiempos

Sobre el terreno de juego, el futbolista de 46 años demostró que, aunque haya perdido velocidad, conserva intacta su visión de juego. Después de incorporarse al club como inversor en agosto, Ronaldinho decidió volver a saltar al césped y ayudó a su equipo a lograr una victoria por 2-0 en el disputado derbi.

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Fue titular en la posición de mediapunta y disputó toda la primera parte, demostrando que aún tiene resistencia para competir. Su intervención fue clave para abrir el marcador: aguantó a un defensa e inició la jugada que acabó en el primer gol, obra de Giulio Donati.

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Al recordar sus primeros minutos de competición en años, el brasileño reconoció que la experiencia le había desbordado. «Se me pasó demasiado rápido; para mí el fútbol siempre ha sido así. Fue precioso estar aquí, jugar, vivir los preparativos en el vestuario. El fútbol siempre ha sido lo más maravilloso de mi vida. Fue divertido estar con tantos jugadores jóvenes, algunos de los cuales crecieron viéndome; fue genial. ¡Ahora, si el presidente me llama, volveré!», declaró a los periodistas tras el partido el exjugador del AC Milan.

El futuro sigue abierto para el brasileño

Ver a Ronaldinho de nuevo con la equipación de un equipo profesional ha desatado, como era de esperar, las especulaciones sobre si esta fue su despedida definitiva o el comienzo de una nueva etapa. Aunque abandonó el partido en el descanso, el jugador de 46 años admitió que su espectacular regreso podría prolongarse si el club vuelve a necesitar sus servicios.

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Durante el descanso, compartió el césped con Dida, su antiguo compañero de selección, lo que acentuó el aire nostálgico de la tarde. Tras retirarse oficialmente del fútbol de alto nivel en 2018, este breve regreso ha reavivado su pasión por un deporte que siempre practicó con una sonrisa en la cara.

El Ravenna se encuentra actualmente en una buena posición: ocupa el segundo puesto de su grupo de Serie C, y los ingresos adicionales de este partido podrían ser decisivos para sus aspiraciones de ascenso. Ronaldinho también aprovechó para hablar de sus deseos para el futuro de este deporte tanto en Italia como en Brasil. «¿Ha sido este mi último partido? No lo sé. Si el presidente sigue llamándome, ¡volveré! Siempre es un placer», concluyó.