El traspaso de Ibrahima Konaté al Real Madrid desencadenó una serie de movimientos en el mercado de fichajes, después de que el Liverpool se viera obligado a actuar con rapidez para compensar la salida de su defensa francés, encaminándose hacia Ronald Araújo, defensa del Barcelona, en una operación que podría abrir la puerta a nuevos cambios dentro del club catalán.

Según lo informado por el periodista italiano Fabrizio Romano, el Liverpool intensificó durante las últimas 24 a 48 horas sus gestiones para incorporar a un nuevo central, después de que reforzar esta posición se convirtiera en la prioridad, incluso antes de buscar un lateral derecho. Y Araújo fue el nombre elegido.

El Liverpool se acerca a Araújo

Araújo llevaba mucho tiempo en el radar del Liverpool, pero la situación del jugador en el Barcelona no permitía cerrar la operación, antes de que los datos cambiaran durante el presente verano, lo que llevó al club inglés a aprovechar la oportunidad y entrar con fuerza para resolver el fichaje.

Según los detalles que circulan, el defensa uruguayo se unirá al Liverpool en calidad de cesión por una temporada, con el club inglés asumiendo la totalidad de su salario, estimado en unos 11 millones de euros netos, además de la existencia de una cláusula que otorga al Liverpool la opción de comprar al jugador al final de la temporada, sin que ello sea obligatorio.

La salida de Araújo, aunque sea de forma temporal, representa una ganancia económica importante para el Barcelona, que se desprenderá del salario del defensa, lo que le concede un margen adicional en el tope salarial durante un periodo decisivo del mercado de fichajes.

En cuanto a Araújo, por su parte busca una oportunidad para recuperar su protagonismo y garantizar una mayor participación, después de que su papel se redujera dentro de los planes del Barcelona, algo que el Liverpool le puede ofrecer en una de las ligas más competitivas del mundo.

Konaté abrió la puerta a Araújo

Pero la operación de Araújo no puede separarse del movimiento previo del Real Madrid. El traspaso de Konaté al club blanco dejó un gran vacío en la línea defensiva del Liverpool, especialmente con Joe Gomez padeciendo problemas físicos y con Giovanni Leoni todavía recuperándose de una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior, además de las incógnitas que rodean la disponibilidad de Jeremie Frimpong.

De este modo, Virgil van Dijk se convirtió prácticamente en el único defensa veterano disponible por completo, algo que empujó a la directiva del Liverpool a acelerar sus movimientos en el mercado.

Y aquí aparece el nombre de Florentino Pérez de forma indirecta en la operación. El presidente del Real Madrid resolvió el fichaje de Konaté, abriendo con ello una brecha en la defensa del Liverpool, que se vio obligado a buscar un sustituto rápido. Y ese sustituto podría ser precisamente uno de los defensas del Barcelona.

Araújo se prepara para su traspaso al Liverpool

Se espera que Araújo se dirija a la ciudad deportiva del Barcelona, antes de viajar a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y completar los trámites de su traspaso al Liverpool, de cara al anuncio oficial de la operación.

El Liverpool obtendrá un defensa que combina fuerza física, experiencia y capacidad para jugar en más de una posición, sobre todo porque Araújo también puede desempeñarse como lateral derecho cuando sea necesario.

Por su parte, el Barcelona conseguirá un respiro económico importante al desprenderse del salario de uno de sus jugadores mejor pagados, algo que podría ayudar al club a disponer de un mayor margen en las reglas del Fair Play Financiero, en paralelo a sus movimientos para reforzar su plantilla.

Y según otros informes periodísticos, el Barcelona piensa en fichar a Cristian Romero, defensa del Tottenham, o a Aymeric Laporte del Athletic de Bilbao, para compensar la salida de Araújo, algo que no estaba en los planes de la directiva catalana.