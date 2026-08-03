El dúo del Real y el objetivo del Al-Hilal: el United, dudando entre 8 fichajes antes del cierre del mercado

Manchester United se prepara para unas semanas decisivas en el mercado de fichajes, ya que el técnico Michael Carrick busca reforzar su plantilla antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League y el regreso a la Liga de Campeones, con el cierre del mercado de fichajes el 2 de septiembre.

Según el sitio talkSPORT, el club mantiene su interés en incorporar al centrocampista del Brighton Carlos Baleba, pese a que su club exige recibir más de 75 millones de libras esterlinas, y también sigue a Tyler Adams, jugador del Bournemouth, mientras que ha desistido de fichar a Alex Scott debido a las exigencias económicas de su club, que oscilan entre los 80 y los 100 millones de libras esterlinas.

Dúo del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni encabeza la lista de intereses del United, pese a estar cerca de renovar su contrato con el Real Madrid, mientras que Eduardo Camavinga sigue siendo otra opción tras haber sido ofrecido a varios clubes de la Premier League a través de intermediarios, aunque su historial de lesiones y su elevado valor podrían complicar la operación.

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El United también continúa siguiendo al lateral del Newcastle Lewis Hall, de quien se cree que estaría abierto a un traspaso, y una oferta de 60 millones de libras esterlinas podría poner a prueba la postura de su club.

La joya del Arsenal y el objetivo del Al Hilal

El United estudia además el fichaje de Myles Lewis-Skelly, jugador del Arsenal, aprovechando su capacidad para jugar en el centro del campo y como lateral izquierdo, pese a la reticencia del club londinense a desprenderse de él.

En la línea ofensiva, destaca el senegalés Iliman Ndiaye, jugador del Everton, como opción ofensiva gracias a su versatilidad de posiciones, pero la exigencia de su club de 75 millones de libras esterlinas y el interés del Al Hilal saudí podrían complicar la operación.

El United también sigue al extremo del Crystal Palace Ismaïla Sarr, tras su brillante temporada pasada con 21 goles en 45 partidos, pese al deseo de su club de mantenerlo.

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