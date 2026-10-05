El dúo de la selección de Arabia Saudí: no tememos a los Emiratos y nuestro objetivo es el título

Todas las miradas se dirigen al esperado duelo que enfrentará a la selección de Arabia Saudita con su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, mañana martes por la noche, en la final de la Copa del Golfo, en medio de un ambiente de entusiasmo en las filas saudíes y un gran deseo de completar el camino y conquistar el título ante la afición saudí.

Al Buraikan alza la bandera del desafío

Firas Al Buraikan, delantero de la selección saudí, habló sobre los preparativos de los jugadores para el partido final, destacando que llegar a esta instancia representa un motivo de orgullo para todos los integrantes del equipo, y declaró en una conversación con los medios de comunicación: «Estamos orgullosos de jugar la final y queremos conquistar el título».

Lee también: El fantasma de Renard, una triste historia que atormenta a Arabia Saudita en la final de la Copa del Golfo 27

Al Buraikan se refirió a la magnitud del esfuerzo físico que realizaron los jugadores de la selección durante el torneo, especialmente tras disputar un partido que se extendió a 120 minutos, pero subrayó que ello no impedirá a los jugadores prepararse de la forma requerida para el decisivo enfrentamiento, y añadió: «Jugamos 120 minutos agotadores, pero estaremos preparados y esperamos el apoyo de nuestra afición».

Próximos partidos KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Abu Al Shamat: queremos un logro que contar a nuestros hijos

Por su parte, Saleh Abu Al Shamat, jugador de la selección saudí, afirmó que conquistar la Copa del Golfo sería un logro excepcional para los jugadores, señalando que representar al país y lograr títulos con él sigue siendo uno de los momentos más importantes que puede vivir cualquier jugador.

Abu Al Shamat dijo en sus declaraciones a los medios de comunicación: «No hay nada mejor que conseguir un logro para el país, algo de lo que nos sentimos orgullosos y que contaremos a nuestros hijos en el futuro», en un mensaje que refleja la magnitud de la motivación que tienen los jugadores de la selección antes de disputar el partido final.

La selección saudí concluye sus preparativos para el esperado duelo ante los Emiratos Árabes Unidos, en medio de una gran concentración del cuerpo técnico y los jugadores en los últimos detalles, tras un camino que fue testigo de mucho esfuerzo, mientras Arabia Saudita espera que el partido final sea la última estación en su camino hacia levantar la Copa del Golfo.

La selección saudí busca conquistar el título del Golfo ante los Emiratos Árabes Unidos, en un partido que se espera cuente con una gran presencia de aficionados, mientras los jugadores saudíes ponen sus ojos en conseguir el logro y hacer feliz a la afición, y convertir el recorrido del torneo en un recuerdo eterno en su trayectoria internacional.