El duelo del faraón y el rey: un último baile que reúne a Salah y Messi en el Mundial

Los aficionados esperan el histórico duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, que enfrentará a Lionel Messi y Mohamed Salah.

Es un duelo especial entre «el Rey» y «el Faraón», los mejores jugadores de la historia de sus países.

El diario español «Marca» destaca que los números reflejan el dominio de ambos, quienes hoy saldrán como capitanes y referentes de sus selecciones.

Ambos superan los 110 partidos: Messi suma 203 y Salah 118. Además, son los máximos goleadores: Messi suma 124 tantos y Salah 66, por detrás de Hossam Hassan, actual seleccionador egipcio, con 69.

Será su primer duelo con las selecciones, aunque ya se midieron dos veces en clubes: Messi con el Barcelona y Salah con Roma y Liverpool.

El egipcio no ganó ninguno de esos duelos, En el segundo, Messi marcó un doblete en la ida de Champions 2018-2019 (3-0), antes de que Liverpool remontara en Anfield (4-0).

La imagen del apretón de manos entre los capitanes, al inicio del partido, acaparará la atención mundial, pues se cree —sin confirmación oficial— que será el último gran torneo de ambos.

Será la sexta Copa del Mundo de Messi, mientras que para Salah será su segunda y última.

Messi, cinco años mayor, atesora una trayectoria internacional mucho más extensa.

Messi debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría y fue expulsado de forma extraña, mientras que Salah jugó su primer partido con Egipto el 3 de septiembre de 2011, en la derrota 2-1 ante Sierra Leona. y un mes después marcó su primer gol oficial, en la victoria 3-0 sobre Níger, inicio de los 66 tantos que lleva con Egipto.

Aunque Egipto es la selección más laureada de África —siete Copas Africanas—, no fue al Mundial 2022, por lo que Salah solo ha disputado dos Copas del Mundo (2018 y 2026).

Salah ha jugado cinco Copas Africanas, frente a las siete Copas América de Messi; el argentino cuenta con dos títulos, mientras que el egipcio suma dos subcampeonatos (2017 y 2021).

Según «Marca», esta comparación previa al duelo de esta noche en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta no busca poner a Salah al nivel de Messi —casi imposible—, sino destacar su enorme valor en el contexto africano.

Así, Salah pasa a la historia como uno de los cinco mejores jugadores africanos, compartiendo podio con Samuel Eto’o, Didier Drogba y otras leyendas.