Lamine Yamal y Ousmane Dembélé solo han jugado juntos 7 minutos en un partido oficial, después de haber entrenado juntos bajo las órdenes de Xavi Hernández, en el Barcelona, durante la temporada 2022-2023, cuando el canterano empezaba a abrirse camino hacia el primer equipo con tan solo quince años.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, aquel día histórico, el 29 de abril de 2023, jornada de su debut ante el Real Betis (4-0) en el Camp Nou, entró como sustituto de Gavi en el minuto 83, diez minutos después de que el francés ingresara en lugar de Raphinha en el minuto 73.

Y hasta el minuto 90 jugaron en bandas opuestas, sin que Ousmane llegara a aprovechar siquiera un pase magnífico de aquel joven talento.

No podían imaginar que tres años y medio después iban a librar una batalla feroz esta semana en el Parque de los Príncipes de París, la ciudad a la que Dembélé se mudó en agosto de 2023 tras pasar unos días más de la pretemporada junto a Lamine e incluso disputar un amistoso contra el Arsenal en la gira americana.

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Lamine, de 19 años, y Dembélé, de 29, llegan al partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona de mañana martes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, en su mejor momento.

Cinco enfrentamientos previos entre Dembélé y Yamal

Ya se han cruzado cinco veces, dos con sus clubes y tres con sus selecciones nacionales, pero este partido es especial no solo porque el Barcelona quiere demostrar que merece aspirar al título europeo frente al campeón de las dos últimas ediciones, sino también porque resulta imposible ignorar el Balón de Oro: el último ganador de ese premio que se concede al mejor jugador del mundo (Dembélé) recibe a uno de los principales candidatos a conquistarlo.

Hace un año, Lamine fue segundo detrás de Dembélé, y ahora está convencido de que ha llegado el momento de dar un paso más adelante.

Lo que ocurra sobre el césped no tendrá ninguna influencia en la votación, cerrada hace ya tiempo, pero servirá para medir la reivindicación personal de cada uno, siempre con respeto y deportividad, porque la relación entre ambos es excelente.

Lamine afronta el reto después de marcar nueve goles y dar diez asistencias en once partidos oficiales.

El sábado anotó un gol magnífico ante el Real Betis, el primero en la victoria de su equipo por 5-2, y asistió en otro tanto a Gabriel Jesus.

Dembélé también firmó una actuación destacada el sábado en Estrasburgo (1-3), donde entró como suplente en el minuto 63 para marcar un gol y asistir a Zabarnyi, además de jugar un papel decisivo en la remontada de su equipo tras ir por detrás 1-0, pese a haber fallado un penalti.

Suma cuatro goles y seis asistencias en nueve partidos, y ha participado en más rotaciones.

Clara superioridad de Yamal

En sus cinco enfrentamientos anteriores, Lamine manda en victorias (4-1), goles (3-2) y asistencias (1-0).

Los dos jugadores se midieron por primera vez en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-2024. El Barcelona de Xavi ganó 3-2 en París pese al gol de Dembélé, pero cayó 4-1 en el Camp Nou tras la expulsión de Araújo con el 1-0 en el marcador.

Con ese resultado, Lamine fue sustituido (en el minuto 34) por un defensa (Íñigo Martínez) después de haber asistido en el gol inicial de Raphinha. Después brilló Dembélé, con otro gol y un penalti que provocó y que transformó Mbappé.

En la victoria del Paris Saint-Germain por 2-1 en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-2026 no hubo duelo directo entre las dos estrellas por la lesión de Dembélé.

La diferencia más clara está en las competiciones internacionales. La selección española eliminó a la francesa en las semifinales de la Eurocopa 2024, la Liga de Naciones de la UEFA 2025 y el Mundial 2026, gracias a un gol espectacular de Lamine, dos goles y un penalti que provocó, respectivamente, en tres partidos en los que Dembélé no brilló.