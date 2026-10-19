Un informe de prensa español reveló este lunes que Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atraviesa una gran crisis antes del enfrentamiento ante el Stuttgart, mañana, en la Liga de Campeones.

El diario "Sport" señaló que Diego Simeone comenzó la temporada con problemas en el último tercio ofensivo, donde encontró dificultades para lograr estabilidad o hallar soluciones de ataque; una situación que incluso le obligó a "sacrificar" al jugador Lookman.

Y ahora, justo cuando el equipo ha empezado a ofrecer un rendimiento sólido, el técnico argentino afronta un nuevo contratiempo, esta vez en su línea defensiva.

La lesión de "Cuti" Romero —que fue excluido de la lista del equipo para el partido contra el Stuttgart en la Liga de Campeones— obliga al Atlético a reordenar sus cartas en defensa, y ello coincide con la llegada de una serie de partidos decisivos.

Hasta ahora, estaba claro que la línea de cuatro formada por Grimaldo, Hancko, Romero y Pubill se había ganado la confianza de Simeone; cuando hacía rotaciones en la zaga, normalmente se centraba en los puestos de los laterales, dando descanso a Pubill en la banda derecha con la entrada de Marcos Llorente, o a Grimaldo en la izquierda recurriendo a Dani Martínez.

En Alemania, en cambio, Simeone echará en falta a su compatriota, que se ha destacado como un líder fundamental en la línea defensiva.

El exjugador del Tottenham se lesionó durante un partido complicado ante el Espanyol, que se resolvió a favor de su equipo gracias a un gol de Álex Baena en los últimos instantes.

Romero —que sufre un tirón muscular y estará fuera de los terrenos de juego unos diez días— había brillado antes en el estadio de "Mendizorroza", donde marcó el gol de la victoria contra el Deportivo Alavés en los minutos finales.

Su ausencia no se limitará únicamente a la cita europea, aunque no se prolongará demasiado: el defensa argentino también se perderá el partido previsto para el próximo sábado en el estadio "Metropolitano" ante el Deportivo de La Coruña, pero se espera que regrese una semana después en el encuentro que se disputará en el estadio "Ciutat de València", siempre que su recuperación avance correctamente.

En cualquier caso, el Atlético no tiene intención de precipitar el regreso del jugador ni de arriesgarlo sin necesidad, al ser uno de los elementos más importantes del equipo. El objetivo es que el argentino esté en plenitud de condiciones para dos enfrentamientos de máxima dificultad que esperan a los "rojiblancos": ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones (3 de noviembre) y contra el Barcelona en LaLiga (8 de noviembre).

Estos dos partidos revisten una importancia enorme, y Cuti espera estar disponible para participar en ellos y ayudar al equipo a superar una semana que será decisiva para sus aspiraciones.