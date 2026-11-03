El Barcelona sufrió un duro golpe durante su partido ante el Aston Villa, la noche de este martes, en el estadio Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona padece numerosas lesiones entre sus filas, y esta maldición alcanzó a una nueva estrella durante el partido contra el Aston Villa. En esta ocasión, Rodri fue la víctima.

Según el diario "As", Rodri no pudo completar el partido, ya que fue sustituido entre los dos tiempos, lo que generó la preocupación del cuerpo técnico.

El jugador sintió dolor en el gemelo de su pierna derecha, y el entrenador alemán decidió reemplazarlo por Marc Bernal para evitar mayores problemas.

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La naturaleza de la lesión no se aclarará hasta que se realicen las pruebas mañana miércoles, pero con la cercanía del partido ante el Atlético de Madrid, previsto para el próximo domingo en LaLiga, es evidente que tomar cualquier medida de precaución resulta necesario.