El calendario no podría ser más despiadado. El FC Bayern pierde a varios jugadores por lesión en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund en el gran partido de la Bundesliga. ¿Y quién le espera el martes como próximo rival? El Atlético de Madrid, conocido como uno de los equipos más duros de Europa. Tras dos empates ante el Viking Stavanger y el Arsenal, los muniqueses necesitan imperiosamente una victoria en su lucha por acceder directamente a los octavos de final de la Champions League.

La situación de la plantilla es especialmente dramática en ataque: cuatro de los siete jugadores consolidados son baja segura y uno es duda. Luis Díaz (rotura de un fascículo muscular) probablemente no regresará hasta finales de noviembre, mientras que Jamal Musiala (rotura de fibras musculares) podría reaparecer el próximo sábado ante el FSV Mainz 05. Ante el BVB, Ismael Saibari y Serge Gnabry tuvieron que ser sustituidos ya en la primera parte. El domingo, el FC Bayern anunció los diagnósticos.

Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho, ya ha sido operado y probablemente estará de baja tres meses. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y podría estar de baja entre uno y dos meses. Michael Olise también fue sustituido con molestias ante el BVB por problemas de rodilla. El FC Bayern no ofreció información sobre él, aunque el lunes volvió a entrenarse con una rodillera, lo que podría apuntar a que jugará contra el Atlético.

Además del francés, solo quedan el delantero centro Harry Kane, que tuvo una actuación desafortunada en líneas generales ante el BVB e incluso falló un penalti, y Lennart Karl, que actualmente es objeto de intensos debates, desperdició en el tiempo añadido ante el BVB la ocasión de dar la victoria a su equipo y busca recuperar su mejor forma.

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FC Bayern: ¿Qué opciones le quedan a Aaron Danks en ataque?

En el sistema 4-2-3-1 de los muniqueses quedarían, por tanto, dos puestos libres en ataque. El entrenador principal interino, Aaron Danks, probablemente recurrirá para ellos a jugadores que, sobre el papel, son defensivos. Alphonso Davies podría empezar en la banda izquierda; Nathaniel Brown o Tom Bischof, como mediapunta.

Precisamente en estos momentos de escasez de efectivos, al FC Bayern le beneficia que muchos jugadores puedan actuar en distintas posiciones. La dirección deportiva encabezada por Max Eberl puede ver refrendada en ese sentido su política de fichajes. Y el cuerpo técnico, su decisión de probar regularmente a los jugadores en diferentes puestos. Las funciones previstas no serían nuevas para Davies, Brown ni Bischof. Konrad Laimer también es un ejemplo de versatilidad: ante las ausencias de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic jugó recientemente en el centro del campo, brilló como lateral derecho ante el BVB y también puede jugar por la izquierda.

Así pues, el once inicial contra el Atlético todavía podría componerse de forma razonablemente satisfactoria. El problema es que después Danks apenas tendría margen de reacción, tanto ante posibles lesiones como ante la evolución del partido. Sus opciones consolidadas en el banquillo serían Bischof o Brown, según quién sea titular; los defensas Hiroki Ito, Sacha Boey, Jonathan Tah y Min-Jae Kim; y los jóvenes David Santos Daiber y Tim Binder, convocados con regularidad últimamente.

Quizá Danks también se acuerde de uno de los jóvenes que destacó en la pretemporada y convoque a Bastian Assomo. El delantero centro, de solo 16 años, llamó entonces la atención con actuaciones sorprendentemente maduras y, a la vez, llenas de frescura, e incluso marcó dos goles. El sábado, Assomo firmó un doblete en el trepidante 5-5 del filial del club ante el TSV Landsberg. Todavía no ha sido convocado con el primer equipo esta temporada y sería, al menos, una interesante alternativa como revulsivo. Sin embargo, de cara al partido del martes contra el Atlético, tendrá que seguir esperando su primera oportunidad con los profesionales: no figuraba en la expedición del club con más títulos de Alemania que viajó el lunes a Madrid.

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¿Debe reforzarse el FC Bayern en el mercado de invierno?

El portero Jonas Urbig también salió con molestias del partido ante el BVB. Tras su choque con Carney Chukwuemeka, Urbig «no tenía precisamente aspecto de ir a una boda», según Eberl. Mientras tanto, el portero titular, Manuel Neuer, confía en poder reaparecer ante el Atlético. «Eso espero», dijo al salir del estadio.

Ante la serie de bajas, tras el partido contra el Dortmund surgió el inevitable debate sobre lo reducida que es la plantilla y si no convendría ampliarla con más fichajes en invierno. Para el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, la pregunta llega «demasiado pronto». Eberl añadió: «Tampoco es que ahora cinco jugadores vayan a estar de baja medio año». Pero no quiso gafarlo y, por si acaso, se dio enseguida un golpe en la frente con el puño. Además, el club había optado deliberadamente por una plantilla corta para que los jóvenes de la cantera tuvieran la oportunidad de dar el salto definitivo. La temporada pasada fue Karl. Ahora quizá sean Binder, Daiber Santos o Assomo.

Kane, por su parte, incluso ve algo positivo en toda esta situación dramática: «Es mejor que pase ahora que en marzo o abril. Por supuesto, esperas que nunca suceda. Pero sabes, por la historia del fútbol, que las lesiones siempre vuelven a aparecer». Con la mala suerte que está teniendo ahora el FC Bayern, quizá acumule una buena dosis de fortuna para la fase decisiva de la temporada. Al fin y al cabo, las lesiones no son lo único que frena a los muniqueses. A ellas se suman otros acontecimientos dramáticos, como la irritación de las meninges del entrenador Vincent Kompany y la muerte del padre de Kimmich.