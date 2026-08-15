El Dortmund presiona con fuerza para cerrar un fichaje procedente del Barcelona

El Borussia Dortmund continúa moviéndose con fuerza para fichar a uno de los jugadores del Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el diario español Mundo Deportivo, el Dortmund busca hacerse con los servicios de Héctor Fort ante la inminente salida del jugador del club catalán, tras quedar fuera de los planes del entrenador Hansi Flick.

Héctor Fort, de 20 años, entrena al margen del grupo desde hace varios días, a la espera de que se resuelva su salida del Barcelona.

Fort busca un destino que le permita disponer de un papel titular de forma continuada durante la nueva temporada.

El Barcelona valora al jugador entre 15 y 20 millones de euros, pero el club catalán no quiere perder el control sobre él, y podría rebajar el importe de la operación si conserva un porcentaje de sus derechos o incluye una cláusula de recompra.

La primera preferencia de Héctor Fort era dar el salto a la Premier League inglesa, una competición en la que el jugador de la cantera del Barcelona podría haber demostrado sus cualidades, pero el Borussia Dortmund ha entrado con fuerza en la carrera por su fichaje.

El periodista Matteo Moretto reveló este interés, mientras que Mundo Deportivo confirma que el Dortmund es actualmente el más cerca de cerrar el fichaje de Héctor Fort.

Tras la cesión de Yan Couto al Como, el Borussia Dortmund solo cuenta en su plantilla con Julian Ryerson en el puesto de lateral derecho, y Héctor Fort podría ofrecerle una fuerte competencia a un alto nivel.

Además, el club alemán defiende una filosofía de dar minutos a los jugadores jóvenes, lo que podría convertir al Dortmund en un destino interesante para que el jugador se desarrolle adecuadamente.

Héctor Fort quiere demostrar su gran potencial este año, tras su etapa de cesión en el Elche, durante la cual sufrió una luxación en el hombro izquierdo que lo privó de disputar gran parte de la temporada.

El Dortmund presiona para hacerse con sus servicios y le brindará la oportunidad de jugar en una liga potente como la Bundesliga, además del aliciente de participar en la Liga de Campeones de Europa.