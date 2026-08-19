Según un informe de Sky, hay sobre todo dos nombres en la lista de quienes podrían buscarse un nuevo club si llegara una oferta adecuada: el atacante Fabio Silva y el centrocampista Carney Chukwuemeka.

Ambos llegaron a los Schwarzgelben el pasado verano por una cantidad similar, en torno a 20 millones de euros, aunque en su primera temporada con la camiseta del Dortmund ninguno de los dos terminó de convencer del todo.

Mientras que el delantero portugués lo tuvo difícil en ataque y en la mayoría de los casos tuvo que conformarse con el papel de suplente por detrás del indiscutible Serhou Guirassy, el austríaco de nacimiento lidió con varias lesiones menores que le hicieron retroceder una y otra vez en la competencia por un puesto en el centro del campo.

En Sky señalan que no pondrían trabas a ninguno de los dos jugadores si un club interesado estuviera dispuesto a pagar. En el caso de Silva, "Dortmund no vería con malos ojos que llegara una oferta en torno a los 20 millones de euros", y en el caso de Chukwuemeka una cifra similar también satisfaría probablemente a los dirigentes del BVB.

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¿Qué competencia tienen Fabio Silva y Carney Chukwuemeka en el BVB?

Al menos en lo que respecta a los minutos, la próxima temporada probablemente será igual de complicada para ambos que la pasada. En ataque, el BVB se ha reforzado con jugadores de primer nivel como Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, y Guirassy también sigue teniendo contrato en Dortmund, pese a que por momentos fue relacionado con una salida.

En el centro del campo, por su parte, el internacional Felix Nmecha y Jude Bellingham, que ha rendido a gran nivel en la pretemporada, parten en principio como fijos, a lo que se suma el fichaje de Joey Veerman, procedente del PSV Eindhoven, para esa misma posición.

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¿Se marcha Fabio Silva a España, al Real Betis?

En el caso de Silva, incluso parece que ya hay primeros interesados concretos. Según informa Bild citando al canal de televisión español 101TV de Sevilla, una delegación del Real Betis viajó a Dortmund a principios de semana para impulsar el traspaso del delantero portugués a España.

Según esa información, los responsables del club, con Ramon Alarcon Rubiales y Alvaro Ladron al frente, habrían señalado al jugador de 24 años como "objetivo de fichaje número uno". Sin embargo, preferirían una cesión con opción de compra posterior, que se convertiría en obligación de compra al alcanzarse determinados objetivos deportivos. Además del Real Betis, también la Real Sociedad habría puesto sus ojos en el internacional portugués, que ha sido convocado una vez.

De puertas adentro, Silva habría dejado claro durante la preparación veraniega que quiere asumir la competencia en el BVB y abrirse camino. Su contrato en Dortmund se extiende hasta 2030. Si al final Silva decidiera marcharse pese a todo, el BVB tendría que volver a moverse en el mercado de fichajes.