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El Borussia Dortmund es el nuevo líder de la liga alemana. El equipo de Joey Veerman ganó 0-1 en su visita al Borussia Mönchengladbach y superó así al Bayern de Múnich en la clasificación.

El viernes por la noche, el Bayern de Múnich hizo el ridículo al no pasar del empate 1-1 en casa ante el FC Colonia.

El tropiezo del Bayern permitía al Dortmund superarlo si ganaba. Lo consiguió, pero no fue nada fácil.

Sin Veerman en el once inicial, el Dortmund pasó muchos apuros ante el colista Mönchengladbach, que alineó de inicio a su capitán, Kevin Diks. Ko Itakura estaba sancionado y no participó.

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En la primera mitad, el colista Gladbach fue, sorprendentemente, el que mejor jugó. Robin Hack cabeceó por poco por encima del larguero y el estadounidense Joe Scally vio cómo un disparo desde veinte metros se marchaba apenas desviado.

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En la segunda mitad, el Dortmund mejoró y, especialmente tras la entrada de Veerman en el minuto 60, los visitantes dispusieron de cada vez más ocasiones.

A los ochenta minutos, Felix Nmecha rompió el empate para el Dortmund. De espaldas a la portería, Marcel Sabitzer le dejó el balón a Nmecha en un espacio reducido. Situado justo a la izquierda del área, Nmecha no dudó y remató con la zurda.

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El disparo parecía fácil de detener, pero botó inesperadamente por encima del brazo del portero Daniel Batz, y el Dortmund acabó llevándose la victoria.