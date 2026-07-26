Un informe periodístico señaló que el interés del Arsenal por fichar a Vinícius Júnior, que entra en el último año de su contrato con el Real Madrid, afectará de forma indirecta a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y objetivo del Barcelona.

Lo cierto es que el Arsenal, junto al Paris Saint-Germain y el Barcelona, figura entre los clubes que han mostrado interés por fichar al delantero internacional argentino de 26 años.

Julián Álvarez anunció durante el pasado Mundial su intención de abandonar el Atlético de Madrid para "cumplir un sueño", y aunque no especificó cuál era ese "sueño", todo el que lo escuchó entendió que se refería a su futuro en el Barcelona.

Ha pasado más de un mes desde entonces, pero la postura del Atlético sigue en pie con el rechazo al deseo de su jugador, quien aquel día aludió a una conversación previa con su club, con el que le une un contrato en vigor hasta 2030.

Hasta ahora, el Atlético de Madrid solo ha contemplado dos opciones: el pago de una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra desorbitada que difícilmente puede asumir cualquier club.

Queda por ver la segunda opción, la venta del jugador, y en caso de que las cosas llegaran a ese punto, el Atlético prefiere ver a Julián en cualquier otro sitio antes que en uno de los dos equipos que le disputan el título de LaLiga.

El Arsenal, aunque no sea la solución preferida del Atlético, podría ser una salida en el último momento, mientras que el Barcelona, que no se ha rendido tras reafirmar su oferta de 100 millones de euros, aún confía en que el avance del mercado de fichajes pueda abrir la vía a una negociación.

Según el diario "Mundo Deportivo", Julián sigue siendo un objetivo principal para el Barcelona, pero con la tranquilidad que le da la incorporación de Anthony Gordon y Karim Adeyemi para reforzar su ataque, aunque no sean delanteros en el sentido estricto de la palabra.

Mientras tanto, Vinícius es uno de los principales candidatos a reforzar el ataque del campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League.

El Arsenal sigue de cerca la situación del internacional brasileño y tratará de ficharlo si no renueva su contrato con el Real Madrid. El interés en el jugador aún se encuentra en sus primeras fases y no se ha llevado a cabo ninguna negociación entre ambos clubes hasta el momento.

La aparición del nombre de Vinícius en el mercado de fichajes del Arsenal representa un nuevo giro en este mercado interconectado.

El prolongado estancamiento en torno a la renovación del contrato de Vinícius, que el Real Madrid ha negociado sin alcanzar un acuerdo definitivo, además de la enorme oferta que se dice que el club español ofrece por el joven extremo marfileño Yan Diomandé (19 años), explican el interés del Arsenal por él.

Según el diario "The Athletic", hay otro factor influyente: Diomandé y Vinícius comparten la misma agencia de representación de jugadores.

Por el momento, no se han producido conversaciones entre los clubes, pero si no se concreta la renovación del contrato de Vinícius, de la que tanto se ha hablado y que finaliza en 2027, sería lógico que el Real Madrid aprovechase lo que resta del actual mercado de fichajes para vender al internacional brasileño de 26 años a un precio elevado, dado que en enero el jugador ya podría acordar su futuro con cualquier club que quisiera sin que su equipo actual reciba un traspaso.

Según la cadena ESPN, el Real Madrid considera que el Arsenal es el único destino posible para Vinícius si no logra alcanzar un acuerdo sobre la renovación del contrato.

Si el interés del Arsenal evoluciona y se convierte en una oferta seria para el Real Madrid, ello reduciría la probabilidad de que el actual subcampeón de Europa y también campeón de la Premier League vaya tras Julián Álvarez, algo que jugaría a favor del Barcelona.