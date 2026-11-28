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El fútbol brasileño reforzó su supremacía en la Copa Libertadores después de que Palmeiras se adjudicara el título de 2026 ante el argentino Estudiantes, el sábado por la noche, por 1-0.

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Palmeiras se ha convertido en el club brasileño con más títulos del torneo continental, empatado con Flamengo, con 4 trofeos cada uno.

Además, el fútbol brasileño ha firmado una supremacía histórica en la Copa Libertadores, ya que sus clubes han conquistado el título por octava temporada consecutiva, una racha sin precedentes en la historia de la competición que se extiende desde 2019 hasta la edición de 2026, según reveló la cuenta "Mister Chip" en la red social X.

La mejor racha de los clubes argentinos se quedó en cuatro títulos seguidos, una cifra que alcanzaron en dos ocasiones.

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Los clubes argentinos lograron su primera racha entre 1967 y 1970 y repitieron la hazaña en el periodo de 1972 a 1975, mientras que Uruguay encadenó dos títulos seguidos en dos ocasiones: en 1960 y 1961, y en 1987 y 1988.

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En cuanto al resto de países cuyos clubes han ganado alguna vez el torneo, ninguno ha logrado sumar más de un título en ediciones consecutivas: es el caso de Paraguay, Colombia, Chile y Ecuador.

Drama argentino en la Copa Libertadores

En cambio, los clubes argentinos atraviesan uno de sus periodos más difíciles a nivel continental, ya que han pasado ocho ediciones consecutivas del torneo, entre 2019 y 2026, sin que ningún equipo argentino haya logrado el título, la peor sequía de su historia en la competición.

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Mister Chip explicó que la cifra actual supera la racha anterior, que se prolongó durante siete temporadas, entre 1987 y 1993, un periodo en el que River Plate y Vélez Sarsfield no lograron levantar el trofeo.

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Uruguay encabeza la lista de países con las sequías consecutivas más largas, con 38 ediciones desde el último título de Nacional en 1988, seguido de Chile, con 35 ediciones desde la conquista de Colo-Colo en 1991, y de Paraguay, con 24 ediciones desde el triunfo de Olimpia en 2002.

A continuación aparece Ecuador, con 18 ediciones desde el título de Liga de Quito en 2008, y después Colombia, con diez ediciones desde la última victoria de Atlético Nacional en 2016, mientras que Argentina acumula ya ocho ediciones desde la conquista de River Plate en 2018.

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