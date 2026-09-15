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Siep Engelen

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El dominante Ajax vuelve a marcar cinco goles y se deshace con facilidad del Willem II

Ajax vs Willem
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El Ajax se adjudicó este martes de forma sencilla el partido aplazado ante el Willem II. En el Johan Cruijff ArenA, el público de Ámsterdam disfrutó de lo lindo con un fútbol dominante, con un marcador que finalmente se elevó hasta el 5-1. La distancia con el líder, el PSV, es ahora de 3 puntos. 

El entrenador Míchel Sánchez introdujo, de forma algo sorprendente, seis cambios en el once inicial del Ajax. Maarten Paes defendió la portería en lugar de Marc ter Stegen, y también fueron titulares Owen Wijndal, Thilo Kehrer, Lucas Rosa, Jorthy Mokio y Kasper Dolberg. El Willem II comenzó sin cambios con respecto al anterior partido contra el AZ. 

Desde el inicio, el guion del partido estuvo claro: el Ajax buscó con todo el ataque, mientras que el Willem II se replegó muy atrás en su propio campo. Eso se tradujo en un sinfín de ocasiones para los de Ámsterdam. Dolberg, por ejemplo, remató fuera tras un buen pase atrás de Brandt, y Steven Berghuis rozó el gol tras un centro de Gloukh. El propio Gloukh, que dejó una buena impresión como extremo izquierdo, también falló después una gran ocasión tras una bonita aceleración. 

El Willem II esperaba su oportunidad al contragolpe e incluso generó peligro por medio de Tonny Vilhena, pero el Ajax fue aumentando cada vez más la presión. Klaassen obligó a Maxime Delanghe a intervenir, mientras que Berghuis no logró aprovechar una rápida salida. A cinco minutos del descanso, por fin se rompió la igualdad: tras un pase atrás perfecto de Dolberg, fue Klaassen quien hizo el 1-0. 

Un golpe, por tanto, para el Willem II, que vio cómo la desventaja aumentaba aún más en muy poco tiempo. Brandt volvió a mostrar su clase al deshacerse de Per van Loon y sacar un durísimo disparo que acabó en gol. Así, el Ajax tenía el partido perfectamente controlado y pudo marcharse al vestuario con tranquilidad. 

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En la segunda parte, el Ajax levantó algo el pie del acelerador, aunque aun así amplió la ventaja. A pase de Gloukh, el suplente Tsygankov firmó el tercer gol del conjunto de Ámsterdam, tras lo cual el israelí también coronó su partido con un tanto: 4-0. 

El Willem II estaba completamente impotente, pero aun así llegó el gol del honor. Tras una buena jugada previa de Chido Obi y Uriël van Aalst, Alessandro Ciranni empujó el balón a puerta vacía para el 4-1. El broche final llevó la firma de Dolberg: el delantero fue el más atento al rechace y marcó el 5-1. 

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