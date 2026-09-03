El doctor Pappone advierte al Napoli: «McTominay estará de baja al menos dos meses, luego los controles»

El doctorCarlo Pappone explicó a Radio Kiss Kiss Napoli en detalle en qué consiste el procedimiento al que deberá someterse el centrocampista del Napoli Scott McTominay, subrayando que no se trata de una operación banal para un atleta profesional y que se necesitan al menos dos meses de baja y controles rigurosos antes de poder dar luz verde al regreso a los terrenos de juego. A continuación, sus declaraciones.





"La fibrilación auricular de un atleta no es un hecho raro. Este tipo de arritmia aparece con más frecuencia hacia el final de la carrera. También puede manifestarse después del final de la actividad competitiva. Un episodio breve puede resolverse espontáneamente y no representar necesariamente un problema. La situación cambia cuando la fibrilación dura varias horas. Lo mismo ocurre cuando se necesitan fármacos para interrumpir el episodio. Durante la fibrilación auricular, el corazón pierde la coordinación normal entre sus cavidades. El rendimiento físico del atleta puede reducirse entonces de manera significativa.





Por este motivo, un futbolista en pleno episodio defibrilación difícilmente puede soportar un partido o un entrenamiento intenso.El procedimiento de fibrilación auricular se realiza con anestesia general. El médico introduce algunos catéteres a través de una vena femoral. Los catéteres llegan así al corazón. El cardiólogo accede a la aurícula izquierda a través de una punción de la membrana que separa la aurícula derecha de la izquierda. En ese momento puede intervenir sobre las áreas responsables de la arritmia. En los últimos años la tecnología ha dado pasos importantes.





Hoy también se utiliza la electroporación que es muy eficaz. La ablación no garantiza, sin embargo, el éxito en el 100% de los casos. También las complicaciones, aunque no necesariamente estén destinadas a producirse, deben ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, es importante realizar la intervención en centros especializados y equipados para gestionar posibles emergencias. La intervención de un atleta es diferente de la intervención de una persona normal. El motivo está ligado a los estándares exigidos a un atleta profesional. Después de la ablación, de hecho, no basta con comprobar el regreso al ritmo cardíaco normal. Sobre todo hay que confirmar la ausencia de nuevos episodios de fibrilación auricular. Además, el atleta no debe necesitar fármacos antiarrítmicos ni una terapia anticoagulante. Solo después de estas comprobaciones se puede valorar el regreso a la actividad competitiva".