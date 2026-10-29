El experto en arbitraje Abdullah Al Qahtani zanjó la polémica sobre la anulación de los dos goles del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, durante el duelo ante el Al Khaleej, que terminó con victoria de los visitantes por 5-3, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, en un partido que vivió una gran emoción y goles en abundancia, aunque el doblete anulado de Ronaldo acaparó las miradas antes de que la estrella portuguesa lograra finalmente mover las redes.

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El duelo, disputado en el estadio Al-Awwal Park de Riad, presenció la anulación de dos goles de Ronaldo por fuera de juego, después de que el árbitro Khaled Al Turais interviniera en ambas jugadas, en medio de las protestas del capitán del Al Nassr, que buscaba reforzar su cuenta goleadora de forma temprana, antes de que la revisión de las jugadas confirmara el acierto de las decisiones arbitrales.

Abdullah Al Qahtani aseguró, en declaraciones a través de la red saudí "Thmanyah", el acierto de la decisión de anular el primer gol de Ronaldo en el minuto 11, después de que la tecnología del fuera de juego semiautomático mostrara la posición de fuera de juego del jugador en el momento de la construcción de la jugada, dejando así al capitán del Al Nassr sin poder abrir su cuenta goleadora en el partido durante los primeros minutos.

Y en el minuto cuatro del tiempo añadido de la primera parte, la polémica regresó de nuevo tras la anulación de un segundo gol de Ronaldo por el mismo motivo, ya que el experto en arbitraje respaldó la decisión del árbitro Khaled Al Turais, al considerar que la anulación del gol se ajustó al reglamento del juego, de modo que los dos primeros intentos de la estrella portuguesa ante el Al Khaleej quedaron sin contabilizarse en el resultado final.

Pese a la anulación del doblete, el Al Nassr logró resolver el duelo con un 5-3, para alcanzar los 28 puntos y ocupar el segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Roshn, igualado con el Al Qadisiyah, que ha disputado un partido más, mientras que el Al Hilal lidera la clasificación con 27 puntos, según las cifras recogidas en los datos del partido.

Por otro lado, el Al Khaleej se quedó congelado en los 12 puntos y retrocedió hasta el décimo puesto, mientras que el Al Nassr siguió reforzando su posición en la carrera por la lucha por el liderato, después de superar una emocionante noche arbitral con una victoria ofensiva que vio cinco goles, pese a la polémica que acompañó a los dos intentos anulados de Ronaldo.