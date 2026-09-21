Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, generó una gran polémica tras el empate de su equipo con el Manchester United, después de dirigir duras críticas al arbitraje, insinuando que los árbitros de la Premier League no quieren ver perder al equipo rojo, luego de que la victoria se le escapara a su equipo en los últimos minutos en el estadio de Craven Cottage.

Arbeloa, amigo de José Mourinho y antiguo pupilo suyo, expresó su enfado por las decisiones del árbitro durante la rueda de prensa, mientras que el periódico "Daily Mail" señaló que sus declaraciones podrían exponerlo a una sanción por parte de la Federación Inglesa de Fútbol.

El técnico español criticó que no se señalara una falta cometida por Harry Maguire unos 35 segundos antes del gol del empate que marcó el Manchester United, considerando que la decisión influyó en el resultado del partido, en el que el Fulham estuvo cerca de lograr su primera victoria en la competición.

Arbeloa declaró: "Estuvimos muy cerca, pero la mala suerte se cruzó de nuevo en nuestro camino. Sabíamos que el partido iba a ser difícil ante un gran equipo, pero vimos lo que hizo el árbitro durante el encuentro".

El entrenador español añadió con un tono más incisivo: "Todo estuvo a su favor. Miren simplemente la jugada de Harry Maguire. Casi todas las decisiones fueron a favor del Manchester United. Después del partido del Manchester City, me di cuenta de que no les gusta que el Manchester United pierda".

A pesar de la decepción, el entrenador del Fulham defendió el rendimiento de sus jugadores, afirmando: "Estuvimos muy cerca de conseguir nuestra primera victoria, por eso nos sentimos algo decepcionados, pero creo que hicimos un buen partido".

Y explicó: "El partido no fue fácil para nosotros, sobre todo porque estábamos en la última posición, pero mostramos una fuerte personalidad con la posesión del balón y tuvimos valentía. Nos vimos obligados a defender en algunos periodos, pero, en general, hicimos un buen partido".

El Fulham vive un comienzo complicado bajo la dirección de Arbeloa, ya que el equipo sigue buscando su primera victoria en la Premier League, después de sumar solo dos puntos en los primeros 5 partidos, permaneciendo en la zona de descenso.

Arbeloa concluyó sus declaraciones diciendo: "Ahora tenemos que lograr la primera victoria. Y si miramos nuestros cinco primeros partidos, vemos que nos enfrentamos al Manchester United y al Chelsea, además de que jugamos en Anfield ante el Liverpool y en el estadio del Sunderland".